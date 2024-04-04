Bursa’ya Gıda İhtisas OSB kurulması için çalışmalar başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ekonominin hassas ve kırılgan olduğu bir dönemde borsa olarak, geride kalan yılda kent ve ülke ekonomisine değer katan çalışmalara imza attıklarını söyledi. Geçen yıl tescil işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32 milyar 720 milyon liranın üzerine çıkarma başarısı gösterdiklerini belirten Matlı, aynı başarıyı yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da elde ettiklerini vurguladı. TÜRİB ELÜS Piyasası’nda, alım-satım olmak üzere 12 aylık işlem hacminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 31 artarak 1 milyar 403 milyon liraya yükseldiğini kaydeden Özer Matlı, TÜRİB’te acente kaydındaki müşteri işlem hacmine göre ilk 10 borsa arasında yer aldıklarını vurguladı. Matlı, “Reel sektör olarak ekonomik anlamda yaşadığımız zor şartlara rağmen elde ettiğimiz başarılar, bizim için üyelerimize daha fazla hizmet etme noktasında ayrı bir sorumluluk yüklerken motivasyonumuzu da artırıyor. Bursa Ticaret Borsası olarak yer aldığımız her ortamda üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında yoğun girişimlerde bulunuyor, ticari hayatlarına katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye önem gösteriyoruz” dedi.

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Yedinci şube Bandırma’ya

Bu noktada şehir içinde sıkışan firmalara hareket kabiliyeti kazandıracak, büyümelerine imkân tanıyacak bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni Bursa’ya ve bölgeye kazandırmak için harekete geçtiklerini duyuran Özer Matlı, “Ayrıca gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği kapsamında hayata geçirdiğimiz UR-GE Projesi yürütüyoruz. Gıda alanında yürüttüğümüz bu proje ile üye firmalarımızın teknoloji odaklı üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve ihracat odaklı büyümelerine imkân tanımış olacağız” diye konuştu. Özer Matlı, tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan ‘lisanslı depoculuk’ sisteminin olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcı ağını da genişletmeyi sürdürdüklerine işaret etti. Matlı, Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ile Karacabey, Gaziantep, Turgutlu, Çorlu, Polatlı ve Konya’da hizmet verdiklerini, yedinci şubeyi ise Bandırma’da açtıklarını aktardı.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye

Üyelerin ihracatını artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özer Matlı, “Üyelerimizin yurt dışı pazarlarda konumunu güçlendirmek amacıyla aynı zamanda uluslararası stratejik iş birliklerine de önem veriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin en büyük ticari partneri olan Almanya ile Bursa arasındaki iş hacmini daha da güçlendirmek adına 2003 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından kurulan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na üyelik sürecimizi tamamladık. Attığımız bu adımla Bursa Ticaret Borsası’nı küresel ticarette daha etkin bir konuma getirirken, üyelerimize yeni iş birlikleri kapılarını aralamayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Üyelere yönelik yurt dışı iş gezileri de düzenlediklerini anlatan Matlı, dünyanın değişik coğrafyalarından 8 bin firmanın yer aldığı, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga 2023 Gıda ve İçecek Fuarı'na katılım sağlayarak sektördeki global gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulduklarını söyledi. Matlı, yine üyelerin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRCGS) sertifikası almak isteyen firmalara yönelik, küresel gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerine ilişkin uluslararası düzeyde ücretsiz temel sertifika programları düzenlediklerini hatırlattı.

Tarımda rol model okul

Bu projeleri hayata geçirirken ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü sağlayacak çalışmaları da eş güdümlü olarak yürütmeyi ihmal etmediklerine işaret eden Özer Matlı, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dijital eğitim vizyonu doğrultusunda, 2021 yılında girişimcilik platformu olarak başlatılan Bursa TB Akademi’de, ‘Geleceğin Kanatları Altında’ temasıyla sürdürülebilirlik odaklı eğitimlere büyük bir önem verdiklerini kaydetti. Matlı, “En Parlak Dönüşüm” teması altında sürdürülebilir gelecek için çevre bilincini artırmayı ve iklim krizine dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlattı. Özer Matlı, “Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” gibi kritik konuların yanı sıra, dünya genelinde öne çıkan “Döngüsel Ekonomi” ve “Yeşil Mutabakat” gibi alanlarda düzenlenen seminer, etkinlik ve zirve programlarıyla katılımcılara sadece bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi ve pratik çözümlere odaklanmalarına da olanak tanımış olduklarına işaret etti. Aynı zamanda, Bursa'nın gıda sanayisinde etkili bir rol oynayan proje okulu Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere odaklandıklarının altını çizen Matlı şu bilgileri verdi: “Okulun fiziki alt yapısını ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, okulumuzu tarımda ülkemize bir rol model haline getirme hedefimizi sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çabalarla, Bursa'nın gastronomi ve kırsal turizm alanında geçmişteki değerini yeniden kazanmasına ve hak ettiği konuma gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Kentin marka değerlerine sahip çıkılıyor

Özer Matlı, Bursa TB Akademi’de yalnızca iş dünyasına yönelik olarak değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında da çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Video paylaşım platformu Youtube’da yayınlanan ve “Off The Record” adını verdikleri projeye değinen Matlı, ünü Bursa sınırlarını aşan tarihi lezzet durakları ve Bursa’nın zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkardıklarını, bu sayede, şehrin gastronomi çeşitliliğinin yanı sıra işletmelerin arkasındaki ilham verici öykülerin de girişimcilere örnek olmasını amaçladıklarını ifade etti. Matlı şunları söyledi: “Ayrıca Bursa Ticaret Borsası olarak, Bursa'nın tarihi, kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkmanın bir parçası olarak, kentimizin en önemli miraslarından olan Bursa Pideli Köftesi ve Bursa Havlusu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonucunda coğrafi işaret tescili aldık ve bu değerlerimizin koruma altına alınmasını sağladık. Burada amacımız; kırsaldaki üreticimize sahip çıkarak üretimi ileriye taşımak ve ürünlerimizi yalnızca tescil alarak değil, güçlü bir denetim mekanizması ve oluşturulacak stratejik güç birlikleriyle yeni pazarlara açmak, sonucunda da coğrafi işaretin ekonomik çıktılarını alabilmektir.”

Kuruluşunun 100’üncü yılı

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının yalnızca ekonomik anlamda değil, hayatın her alanında zorluklarla başa çıkılmaya çalışıldığı bir yıl olduğunu vurguladı. Matlu şöyle konuştu: “Bu süreçte Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizle birlikte ihtiyaç duyulan her alanda elimizi taşın altına koymaktan asla geri durmadık. Kurumumuzun 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılını da yine üyelerimiz ile oluşturduğumuz dayanışma ve birliktelik ruhuyla yeni projeler ve girişimlerle taçlandırmayı hedefliyoruz. Ekonomik zorlukları fırsata çevirme kararlılığımızla, 2024 yılında Bursa Ticaret Borsası olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve makroekonomik hedeflere ulaşma yolunda daha etkili adımlar atmaya kararlıyız. Ümit ediyorum ki ekonomi yönetiminin başta yüksek enflasyon ile mücadele olmak üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde atacağı adımlar ile hep birlikte, daha güçlü, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”