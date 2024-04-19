ÇAYMER yaş çay fiyatını 70 lira olarak açıkladı

Hakan ÖZBEK

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), çayların filizlenmeye başlaması ile birlikte elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çay alım fiyatını 70 Türk lirası olarak açıkladı.

ÇAYMER'den yapılan duyuruda, "Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Çaymer) 2024 yılı 1.Sürgün Elle toplanmış 2,5 Yaprak yaş çay satın alımına başlamıştır. Kg fiyatı destekleme dahil brüt 70 TL’dir. 2024 Nisan ayı içerisinde alımı yapılan elle toplanmış 2,5 Yaprak yaş çayların ödemesi 2024 Mayıs ayı sonunda yapılacaktır. Toplanması gereken ürün görseli ve videosu aşağıdadır. Uzun olmayan 2,5 yaprak taze sürgünler dip kısımlarından toplanmalıdır. Uzun dallı büyük yapraklar toplanmamalıdır. Kart yapraklar kesinlikle toplanmamalıdır. Çay getirmek isteyen müstahsillerimizin 05373635060 numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir. Getirilen yaş çaylar kontrol edilip uygun olmayanlar alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÇAYMER kendi çayını üreteceklere destek veriyor

Ekonomi Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan ÇAYMER Gıda Mühendisi Osman Kuş, geçtiğimiz yıl 230 kilogram butik çay üretimi gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise geçen yılın üretim miktarını aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir yandan kendi üretimlerini yaptıklarını, bir yandan ise kendi çayını üretmek isteyenlere destek verdiklerini ifade eden Kuş, "Kendi üretimini yapmak isteyenlere makine, ekipman, üretim süreçleri konularında eğitimler veriyoruz. Böylece çay müstahsilleri kendi ihtiyacı olan çayı kendileri üretebiliyor." dedi.

Hedef kaliteli çayı standart haline getirmek

Türkiye'ye yurt dışından gelen çayların toplanmasının 2,5 yaprak olarak yapıldığını ifade eden Osman Kuş, "En kaliteli çayları alıp işliyorlar ancak burada bu standart yakalanamıyor. Dallı budaklı toplanan çaylarda çok fazla lif oluyor ve kalite farkı ortaya çıkıyor. Biz elle toplanan çaylarla üretim yaparak hem 2,5 yaprak çay standardını tutturuyor, hem de elek altı dediğimiz çayı standart haline getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.