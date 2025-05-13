CHP'li Ayhan Barut: Çiftçilerin durumu içler acısı, acilen çözüm gerek

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarım sektöründe yaşanan ciddi sorunlara dikkat çekti. Barut, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerin kutlama yapacak durumda olmadığını belirterek, '2003 yılında 2.8 milyon olan çiftçi sayısı, bugün 2 milyona düştü. Çiftçilerin borcu ise 2002'de 4.5 milyar lirayken, bugün 940 milyar liraya ulaştı. Tarımda net ithalatçı konumuna geldik ve dış ticaret açığı 49 milyar doları aştı' dedi.

"Tarım sektöründe yaşanan sorunlar ülkenin gıda egemenliğini tehlikeye attı"

Ziraat mühendisi ve çiftçi kimliğiyle de tanınan Barut, tarım sektöründe yaşanan sorunların ülkenin gıda egemenliğini tehlikeye attığını belirtti. Barut, 'AKP'nin tarım politikaları üreticiyi ezdi, ithalat odaklı bir yaklaşım benimsendi ve çokuluslu şirketlerin sektördeki egemenliği arttı. Bu durum, ülkemizin geleceğini riske atıyor' şeklinde konuştu.

Barut, Türkiye'deki ekim alanlarının Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyon hektarın altına düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre milli gelirin en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerektiğini hatırlatarak, '2007'den bu yana çiftçiye verilmesi gereken 1 trilyon 374 milyar liranın sadece 493 milyarı ödendi. Çiftçinin alacağı 881 milyar lira ödenmedi' dedi.

"Çiftçilerimiz destek bekliyor"

Barut, üreticilerin maliyetler altında ezildiğini, ürünlerinin para etmediğini ve borç batağına saplandığını belirterek, 'Çiftçilerimiz destek bekliyor. Üreteni destekleyen, planlı ve sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturulmalı' ifadelerini kullandı.

Barut, 'Her şeye rağmen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Halkın iktidarında tarımı ve çiftçiyi ayağa kaldıracağız' diyerek sözlerini tamamladı.