Domates ihracatındaki yasak kaldırıldı

Ali Ekber YILDIRIM

Üreticilerin ve ihracatçılardan büyük tepki çeken domates ihracatına yasaklama kararı iptal edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü domateste ihracat yasağının kaldırıldığına dair yazıyı 81 İl Tarım Orman Müdürlüğüne ve tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörün bilgisi dışında 2 Mart 2023 itibariyle 14 Nisan 2023 tarihine kadar uygulanacağını duyurduğu domates ihracatındaki yasağı yoğun tepkiler üzerine 7 Mart 2023 itibari ile kaldırmış oldu.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2 Mart 2023 tarihinde Bakanlık oluru ile 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine “ACELE” olarak gönderdiği yazı ile domates ihracatına yasak getirildiğini bildirmişti.

Yasaklamanın gerekçesi ise: “Ülkemizde, domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ilimizi doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması” olarak açıklanmıştı.

Bu karar üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu, üretici örgütleri, bünyesinde 50 kuruluşu temsil eden Antalya Tarım Konseyi, Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği ve diğer birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü bu karara sert tepki gösterdi. Üreticiler Antalya Kaş’ta eylem yapmıştı. Yasağın kaldırılması kararı üretici ve ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandı.