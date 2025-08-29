Düzce Ziraat Odası çiftçileri uyardı

Düzce fındık çiftçisinin TMO’nun açıkladığı rakamdan tatmin olmadığını bölgedeki beklentinin 230-250 lira arasında olduğunu söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, olumsun iklim koşulları ve kokarca nedeniyle bu sene bölgede fındık rekoltesinde çok ciddi biçimde kayıp yaşandığını öne sürdü.

TMO’nun açıkladığı 200 lira fiyatı yeterli bulmadıklarını söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay,” TMO fiyatı açıkladı ama fiyatı biz yeterli bulmadık genelde 230-250 lira gibi bir fiyat beklentisi vardı. Çünkü girdiler çok arttı. 750-800 lira olan bir gübre bin 500 lirayı buldu. İşçi ücretleri ortada. Mazot fiyatı malum. Yani üreticinin gideri çok. Tüm bunlara bir de olumsuz hava ve kokarca eklendi. O nedenle biraz daha yüksek bir rakam beklentisi vardı” dedi.

Düzce fındık rekoltesinde ciddi düşüş var

Düzce için yapılan rekolte tahmininin de tutmadığını öne süren Oda Başkanı Murat Ay, “ Bu sene Düzce için fındıkta 420 bin ton gibi rekolte tahmini yapıldı. Ama bu tahmin yapıldıktan sonra da hava koşullarından dolayı bölgede fındıklar döküldü ve şimdi bu rakam oldukça geriledi. Boş fındığımız fazla ayrıca kokarcanın zararını da insanlar pek anlamadı. Şimdi açtığımız çotanaklarda görüyoruz rekolte de büyük sıkıntı var. “ diye konuştu.

“Bu sene TMO fındık fiyatı açıklamasa daha iyi olurdu” diyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay,” TMO aslında bu sene fiyat belirlemeseydi tamamen piyasanın dengesine bıraksaydı daha iyi olurdu. Rekolte az olduğu için fiyatlar o kendiliğinden çıkacak bir yerde duracaktı. TMO’nun açıkladığı fiyat üreticiyi tatmin etmedi. Şimdi biz buradaki üreticilere uyarıcı açıklamalar yapıyoruz. Öncelikle emanete fındık bırakmasınlar. Ve ürünlerini pazara ihtiyaçları kadar kontrollü biçimde indirsinler. Fındığı satmak için acele etmesinler. Fındık fiyatı bu sene 300 lirayı bulur diye tahmin ediyoruz. Çünkü şimdiden fiyatta bir çıkış yaşanmaya başlandı. Öte yandan daha önce bahçeleri gezdik. Bazı yerlerde dallar üzüm salkımı gibiydi. Ama şuan gezdiğimizde kuraklıktan fındık dökülmüş. Ürün az. Üretici bu dönemde fındığına sahip çıksın.”