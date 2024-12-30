‘Eksim PulseAkıllı Tarım Ideathonu’na başvurular açıldı: Gençler, tarımın geleceğini şekillendirecek

Eksim Holding’in gıda, su ve enerji israfına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ seferberliği, ‘Eksim PulseAkıllı Tarım Ideathonu’ ile üniversiteli gençleri israf karşıtı yenilikçi çözümler üretmeye davet ediyor.Eksim Holding’in elektrik dağıtım hizmeti veren grup şirketiDicle Elektrik’le birlikte gerçekleştirdiğifikir yarışmasının ilki, Güneydoğu Anadolu’da 6 ilde üniversiteli gençler için kapılarını açtı.Su ve enerji verimliliğine katkı sunmak, tarımda sürdürülebilirliği desteklemekve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen fikir yarışmasında kazananları çeşitli ödüller bekliyor.

Güney Doğu Anadolu’da üniversite okuyanlar başvurabilecek

Gençlere yenilikçi projeleriyle tarımın geleceğine katkıda bulunma fırsatı sunan‘Eksim PulseAkıllı Tarım Ideathonu’na; Diyarbakır Dicle, Şanlıurfa Harran, Mardin Artuklu, Batman, Siirt ve Şırnak üniversitelerinde okuyan öğrenciler başvurabilecek.Tarımda akıllı teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin yarışacağı ilk aşama değerlendirmenin ardından belirlenen takımlar, çevrimiçi eğitimlere katılmaya ve mentorlük desteği almaya hak kazanacak.Dicle Elektrik Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek finalde ise katılımcılar fikirlerini jüri karşısında sunma fırsatı bulacak.

225.000 TL’likpara ödülü ve fikirleri uygulama fırsatı

Projeler; inovasyon düzeyi, etki, çözümün ölçeklenebilirliği, takım yetkinlikleri, kullanıcı deneyimi ve ürün-pazar uyumu gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Katılımcı takımlar, eğitim ve mentorlük desteğinin yanı sıra para ödülü kazanma şansı da yakalayacak. Birinci takım 100.000 TL, ikinci takım 75.000 TL ve üçüncü takım 50.000 TL ödül ile ödüllendirilecek. Ayrıca kazanan projeler, Dicle Elektrik AR-GE ekibi ile iş birliği yapma ve Eksim Pulse Girişim Hızlandırma Programı’na doğrudan katılım fırsatıelde edecek.

Başvurular 15 Ocak’a kadar sürecek

15 Ocak 2025 tarihine kadar başvuruları devam edecek ‘Eksim PulseAkıllı Tarım Ideathonu’nda, eğitim ve mentorlük süreçleri 10-12 Şubat 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, finaliise 15 Şubat 2025 tarihinde Dicle Elektrik Genel Müdürlük binasında fiziki bir etkinlikle gerçekleşecek.