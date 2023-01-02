Et ve Süt Kurumu'ndan karkas ete zam

Ali Ekber YILDIRIM

Et ve Süt Kurumu (ESK), bu yılın ilk zammını üreticiden satın aldığı karkas ete yaptı. Mağazalarının önündeki et kuyrukları ile gündeme gelen Et ve Süt Kurumu, üreticiden aldığı karkas ete 2 Ocak’tan geçerli olmak üzere zam yaptı.

ESK, büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13-26 lira ile 13 lira arasında, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5-8 lira arasında fiyat artışı yapıldı.

Alım fiyatları piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalan Et ve Süt Kurumu’nun bu zamdan sonra et satış fiyatına da zam yapması bekleniyor.

Büyükbaşta 1. kalite tosun eti 116 lira

Zamdan önce büyükbaş hayvan alımında 1. kalite tosun asgari 190 kilo ağırlığında ve yüzde 57 ve üzeri randıman karkas etin kilosu destekleme dahil 90 liradan alan Et ve Süt Kurumu, 2 Ocak itibariyle asgari 200 kilo 1. kalite tosun ve yüzde 57 randıman etin kilosunu 116 liradan alacak. Kiloda 26 liralık artış yapıldı. Bu fiyata devletin vereceği kilo başına destekleme dahil değil.

Aynı kalite yüzde 56 randıman karkas etin kilosu 115 liradan, 55 randıman 114 liradan,54 randıman 113 liradan ve 53 randıman 112 liradan alınacak.

İkinci kalite düve, erkek manda ve ikinci kalite tosun asgari 180 kilo yüzde 52 ve üzeri randıman karkas etin kilosu 88 liradan 110 liraya çıkarıldı.

İnek etinin de içinde olduğu 3.kalite karkas etlerde kilo başına 72 lira ile 85 lira arasında olan alım fiyatı 85 lira ile 105 liraya yükseltildi.

En düşük kuzu eti 75 lira

Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan alım fiyatlarında da artış yaptı. Kuzu etinde en düşük 70 lira olan kilo başına karkas et fiyatı 75 liraya, en yüksek 94 lira olan fiyat 99 liraya yükseltildi. Kıvırcık ırkı kuzulara kiloda 10 lira kıvırcık kuzu primi verilecek.

Et ve Süt Kurumu karkas ete zam yapmasına rağmen alım fiyatı piyasanın gerisinde. Serbest piyasada büyükbaş hayvan kesiminde kilo başına karkas fiyatı 120 lira civarında.

Tokluda ağırlığına ve kesim şekline göre kilo başına 70-88 lira olan alım fiyatı 75-90 liraya, koyunda 60-70 lira olan kilo başına alım fiyatı 65-75 liraya çıkarıldı. Oğlak etinde ise ağırlığına göre 32-42 lira arasında değişen fiyatlar 38-50 liraya, keçi etindeki fiyatlar ise 30-32 liradan 36-38 liraya çıkarıldı.