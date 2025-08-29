Gerçek rekolte fındık çuvala girince çıkacak

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO’nun verdiği rakamın döviz bazında tarihinin en yüksek fiyatı, TL bazında ise piyasa şartlarını ancak karşılayabilen üretim maliyetinin çok az üstünde olan rakam olduğunu ifade etti. Bugün Türkiye’de ortalama üretim maliyetinin 150 TL dolayında olduğunu belirten Bölük, “TMO’nun rakamı döviz olarak baktığınızda 5 dolar karşılığı bir fiyat. Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan aşırı enflasyonun maliyet üzerindeki baskısını görüyoruz. TMO, kendi çerçevesin de ülke gerçekleri doğrultusunda doğru bir hamle yapmıştır” diye konuştu.

Giresun’da rekoltenin bu sene çok düşük olmasını öngördüğünü çünkü çok ciddi kayıp yaşandığını anlatan Bölük, ayrıca TMO’nun da bu sene ürün alabileceğine pek ihtimal vermediğini söyleyerek “ Bu sene TMO’nun üzerinde bir fiyatla başlayan piyasa olacak ve daha yukarı gidecektir. O nedenle TMO’nun fındık alma ihtimalini pek görmüyorum. Kurum geçen yıl 15 bin ton dolayında alım yapmıştı. Bu yılda belki 2-3 bin ton ancak alır” dedi. Rekolte hakkında görüşlerini de paylaşan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, şunları söyledi:

Hem batı, hem doğu bölgesinde ciddi kayıplar var

“Ülkemiz genelinde tarihte yaşanan en büyük zirai don yaşandık. Ama fındık özelinde geriye dönüp baktığımızda 2014- 2004 hatta 93-94 yılları incelendiğinde Türkiye’de her 10 yılda bir bu tür zirai don ve ürün yetersizliği yaşanmış. Bu yılda onu görüyoruz. Ve bu yıl ayrıca temmuz ayının da aşırı sıcak geçmesiyle birlikte fındıkta aşırı zarar görüyoruz. Hem batı, hem de doğu bölgesinde kalitede ciddi kayıplar var. Bu yüzden tarihinin en düşük rekoltelerinden birisi olacaktır. Tarım Bakanlığı 453 bin ton civarında bir rekolte açıkladı. Bunun doğruya yakın olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar daha üstünde bir beklenti olmuş olsa da şuanda toplanan fındıklar ve sahadan gelen haberlerle beklentiler kırılmaya başlandı. Bu da Tarım Bakanlığı’nın açıklamasının daha doğruya yakın olduğunu gösteriyor. Ama gerçek rekolteyi Giresun ve ülkede fındık çuvala girdiğinde göreceğiz.”