İnönü Belediyesi'nden çiftçilere büyük destek: TMO ürün alımı başladı

Eskişehir İnönü Belediyesi, çiftçilerin ürünlerini kolaylıkla satabilmeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı girişimler meyvesini verdi. TMO ilçede alım ofisi açtı.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın öncülüğünde yapılan girişimler sonrası, TMO’nun ürün alımı için randevu sisteminden kayıt yaptıran üreticiler belediye tarafından şantiye alanında yer verilen Ziraat Odası Kantarında ürünlerini tarttırarak yine belediye başkanlığı tarafından şantiyede yer verilen TMO alanına teslim etmeye başladılar.

"Çiftçilere hayırlı olsun"

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın yoğun çabaları ve girişimleri sayesinde ilçeye kazandırılan Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilere hizmet vermeye başladı. Başkan Hamamcı, bu çalışmaya verdiği önemi vurgulayarak, TMO’nun ve belediye başkanlığı tarafından yeni alan verilerek yenilenen kantarın ilçedeki çiftçilere hayırlı olmasını diledi.