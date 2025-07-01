İşçi olmayınca file serdik

Karadeniz Bölgesi tarım alanlarında çalışan göçmen işçilerin çekilmesiyle alanda büyük bir boşluk oluştuğunu söyleyen Tütüncü, Suriyelilerin ülkelerine döndüklerini, Gürcülerinde verilen parayı az buldukları için çalışmadıklarını söyledi. Hasan Tütüncü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önceleri Karadeniz’de çay ve fındık işlerinde Gürcü işçileri çalıştırıyorduk. Ama artık Türkiye de verilen paraları beğenmiyorlar. Adamların parası değerlendi. Dolar üzerinden çalışıyorlar. Bizim de dolar hesabı yaparak Gürcistanlı tarım işçisine yevmiye ödeyecek halimiz de yok, gücümüzde yok. Onlarda bu sebepten dolayı artık gelmiyorlar. Bizde şuanda düz arazide fındık bölgesinde fileye döndük devlet buna destek veriyor. Devlet çiftçimize desteği bu sene de sağladı. Yani millet yevmiyeci bulamamaktan ve pahalılıktan fileye döndü Şimdi Karadeniz’de ovada bütün millet file yapılıyor. Yani fındığın altına file serip dalı silkeliyor, fındığı topluyor. Bu yöntemle işçiden biraz kurtardık. Bu yöntemle işçi çalıştırma yüzde 50’lere kadar düştü. File bizi kurtardı. Ayrıca file fındığı rutubetten de koruyor. Hava alan ürün çürümüyor. Devlette fileye yüzde 50 destek veriyor. Ama tabi ki eğimli arazi de yine işçi çalışıyor. Onu da biraz yerli, biraz yabancı ile karşılıyoruz “