İşçi yok üretici kara kara düşünüyor

Türkiye’de tarım sektörünün en temel sorununun çalıştıracak işçi bulamamak olduğunu söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasının öncelikli beklentileri olduğunu söyledi.

Son yıllarda tarım alanlarında çalışan göçmen işçilerin bu alanda büyük bir açığı kapattıklarını ama artık onlarında ülkelerine dönmeleri nedeniyle sıkıntının hat safhada olduğunu anlatan Başkan Ay, şunları söyledi:

“ Burada bahçelerde Afgan ve Suriyeli tarım işçileri çalışıyordu. Ama birçoğu ülkesine geri döndü. Bu sene işçi konusunda bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Zaten çiftçide şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Bahçelerimizde, tarlalarımızda çalıştırmak için yerli işçi zaten bulamıyorduk. Bulduğumuzda çok yüksek rakamlar istiyordu. Şimdi Suriyeli de kalmadı. Birçoğu ülkesine geri döndü. Afganlar vardı onlar da gitti. Şimdi mısırcı ayrı, fındıkçı ayrı hasat zamanı ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. “

Yurt dışından tarım işçisi gelsin

Köylerde tarımcılıkla uğraşacak genç nüfus kalmadığını söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, yurt dışından tarım işçisi olarak gelecek kişilerinde başka alanlar çalışmalarının önlenmesini istediği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Yurt dışından işçi geldiğinde Göç İdaresi bu tarımda çalışacak diye belirtmesi gerekiyor. Yoksa adam çiftçilik için geliyor biraz çalıştıktan sonra bir başka sektör onu kapıyor. O nedenle Göç İdaresi ya geleni bize verecek ya da yurda geldiğinde pasaportuna ya da verdiği belgeye yalnızca çiftçilik yapabilir diye yazarak başka iş kollarına gitmesi önleyecek. Yani gelecek yabancı işçi ne iş yapacağını bilerek gelmeli ve geldiği o sektörde de kalmalı. Sonuçta ülkede tarım bitiyor. Çalıştıracak işçi bulamayan köylü tarımdan uzaklaşıyor. Adam gelmiş 60 yaşına tarlada çalışamıyor. Çocuğu da işe girmiş çalışmıyor, ya da çalışmak istemiyor.

Şeker kamışı üretimi artık bitti

Bu arada bölgenin önemli ürünlerinden olan şeker kamışı üretiminde tamamen bu nedenle artık tükenme noktasına geldiğini anlatan Ay, “ Şeker kamışı eskiden çoktu. Ama artık bitmek üzere çünkü gençler yapmıyor. İş yaşlılara kaldı artık onlarda güç yetiremez oldular. Yapamaz hale gelince ürerimde doğal olarak düşmeye başladı. Geçmişte Düzce bu üretimde çok iddialı idi ama yaş ortalaması artınca üretim de tonlardan kilolara düştü” dedi.

Makamda oturmuyoruz sahadayız

Tarımda artan girdilerden yakınan Başkan Murat Ay,” Girdiler arttığı için çiftçi tarımdan çekiliyor. Çocuğunu, eşini fabrikaya işe gönderiyor. Bu nedenle çiftçiliği tekrar cazip hale getirmek için çalışma yapmak lazım. Girdilerin düşürülmesi ve çiftçiye pazar açmak gerekiyor. Ben şimdi Oda başkanı olarak akşamları köy toplantıları yapıyorum. Düzce’yi üçe böldük. Her hafta bir bölgedeyiz. Bir hafta fındık, bir hafta mısır, bir hafta sera bölgesinde üreticileri sorunlarını, taleplerini dinleyip not alıyoruz. Ürünlerini pazara nasıl daha kolay verebiliriz daha maliyeti nasıl indirebiliriz, girdileri nasıl düşürebiliriz bunlara bakıyoruz. Yani Makamda oturmuyoruz hep sahadayız bölgenin röntgenini çekiyoruz. Aldığımız sonuçları rapor haline getirip TZOB Başkanımıza ve ilgili bakanlıklarımıza sunacağız” dedi