İşçiden randevu almaya başladık

Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, bugün tarım sektöründe en temel sorunun tarlada çalıştıracak işçi bulamamak olduğunu söyledi. Sorunun tek çözümünün tarımın desteklenmesi ve genç nüfusun tarlaya girmesini sağlamak olduğunu ifade eden Soydan, “ Bizim genç nüfusu tarıma döndürebilmemiz lazım. Bunun için projeler üretilmesi gerek. Gerçi bununla ilgili çalışmalar da var ama hızlanması ve biran önce hayata geçirilmesi lazım. Tek kurtuluşumuz tarımın desteklenmesi, desteklerin artırılması ve genç nüfusun alanlara yönlendirilmesi” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesinde tarım alanlarında çalışacak işçi bulmanın büyük bir sorun haline geldiğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “ En önemli sorun işçi bulmak. Çünkü artık tarımda yaşlı bir nüfusa doğru gidiyoruz. Tarım nüfusu Türkiye’de genele bakıldığı zaman 59 yaşlarında. Genç nüfus azaldığı için işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Özellikle fındık ’ta genç nüfus hiç kalmadı. Tarım sektörü gerçekten bu konuda çok zor durumda ” dedi.

Gürcistan’dan artık tarım işçisi gelmediğini anlatan Soydan,” İşçi bulmada zorluk çekiyoruz. Özellikle Gürcistan üzerinden gelen işçiler artık Türkiye’ye tarım işçisi olmuyorlar. Çünkü onların para birimleri değerlendiği için ona göre para istiyorlar. Oysa geçmişte tarım alanlarında hep onları çalıştırıyorduk. Şu anda gelmiyorlar” diye konuştu.

Fındıkta en büyük işçi maliyeti

Özellikle fındıkta en büyük maliyeti işçi giderlerinin oluşturduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “Fındıkta en büyük maliyet işçi maliyeti. Çünkü bizim bölgeler eğimli ve yamaç olduğu için makinalı tarım olmuyor. Bu sefer beden işçiliğine dayalı kısım kalıyor onu da bulamadığımız zaman dip aldırtmak, temizletmek, ilaç attırmak için sıra bekliyoruz. Artık bu duruma geldik. Yani çiftçi ilaç atacak ya da başka çalışma yapacak onlara söylüyorlar onlarda randevu yani gün veriyorlar. Kırsaldaki fındık üreticileri artık işçilerden sıra bekliyor bu haldeyiz” dedi.

Genç nüfus tarıma yönlendirilmeli

Sorunun tek çözümünün tarımın desteklenmesinde yattığını anlatan Soydan, şöyle devam etti:

“ Ülkemiz üreticilerin kesinlikle desteklenmesi lazım. Genç nüfusu fındık veya diğer tarım alanlarına sokmamız lazım. Gençleri buraya çevirebilmek içinde tarım desteğinin artması lazım. Özellikle genç nüfusun sosyal güvencesinin devlet garantisi altına alınması lazım çünkü sosyal güvenlik üreticilerimiz için çok önemli. Güvencesinin olması lazım. Şuanda çiftçi 8-9 bin lira civarlarında bir BAĞ-KUR primi ödüyor. Bu primler yüksek. Bunların çözülmesi lazım ki genç nüfusu tarıma döndürebilelim. Bunun için projeler üretilmesi lazım bununla ilgili bir takım çalışmalar var ama hızlanması ve vakit geçirilmeden uygulamaya alınması lazım. Bizim tarımda tek kurtuluşumuz tarımın desteklenmesi desteklerin artırılması ve genç nüfusun alanlara yönlendirilmesinde.”