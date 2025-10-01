Kuraklık Düzce’de mısır rekoltesini düşürdü

Düzce ve Sakarya’da kuraklık nedeniyle mısır yapan üreticinin çok zor durumda olduğunu söyleyen Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay,” Mısır da bu sene durum çok kötü. Benim ilimde bin 500 çiftçi tarafından yaklaşık 25 bin dönüm arazide mısır tarımı yapılıyor. Daha önce 45 bin ton civarı mısır üretimi yapan Düzce’de bu hasat sezonunda susuzluk nedeniyle çok ciddi boyutta ürün kaybı var. Milyonlarca liralık bir zarar söz konusu aynı sorun Sakarya bölgesinde de yaşanıyor” dedi.

Düzce’ de sulama altyapısının çok kötü olduğunu ve bunun mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirten Ay, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu sene su olmayınca mısır da olmadı. Suya ulaşanlar ürünü kurtardı ama çoğu yerde kuraklık söz konusu. Yani bu sene durum çok kötü. Burada yaklaşık 25 bin dönüm de mısır tarımı yapılıyor. 45 bin ton civarı mısır yapan Düzce de bu sene 10-15 bin ton mısır ancak çıkar. Milyonlarca lira kayıp var aynı sorun Sakarya bölgesinde de yaşanıyor. Aynı iklime sahip olduğumuz için orada da olmadı. Burada yüzde 60 fındık yapan üretici varsa bunun yüzde 40’ı da mısır yapıyor. Üreticinin bu kaybı yüzde 60, hatta 70’lerde çok ciddi bir kayıp söz konusu. Çiftçi, bu sene de borçlanarak yine ekti ama yine olmadı. Devletimizden beklentimiz acil olarak yardım elini uzatması ve TMO’nun Düzce’de mısır alım deposu kurması.”