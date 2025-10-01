Küresel ısınma Artvin balını vurdu: rekolte %20 düştü

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, küresel ısınmanın Kafkas Arısının bal verimini de olumsuz etkileyerek rekolte düşüklüğüne neden olduğunu söyledi. Durmuş, “ Küresel ısınma tarım ürünlerini olduğu gibi bal üretimini de olumsuz etkilemeye başladı.“ dedi.

Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, son yıllarda iyice hissedilir olan küresel ısınmanın artık yaşamın her alanında kendisini göstermeye başladığını soğuk iklimi seven Kafkas Arılarının da bundan büyük oranda etkilendiklerini söyledi. Durmuş, İklimlerde yaşanan ani ve hızlı değişimlerin Kafkas Arılarının dengesini bozduğunu ve sıcak havaya uyum sağlayamayan arıların bal veriminin hızla düşmeye başladığını öne sürdü. Artvin yöresinde bu sene bal üretiminde önceki yıla oranla düşük bir rekolte gerçekleştiğini belirten Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, şunları söyledi:

“ Bu sene üretimde büyük bir düşüş yaşadık ve yaklaşık 650 ton civarında verim oldu. Bir önceki sene 800 ton bal olmuştu. Yani 150 ton gibi büyük bir kayıp söz konusu. Küresel ısınma meyve, sebze gibi tarım ürünlerini olduğu gibi balı da vurdu. Bizim arılarımız Kafkas arısı. İklimdeki bu değişim karşısında şaşırdı. Arılarımızın dengesi bozuldu. Bu da direk olarak yansıdı ve bal verimi düştü.”

Küresel ısınma Kafkas Arısını etkiliyor

Kafkas Arılarını yeni iklime adapte olmalarının uzun yıllar alacağını söyleyen Durmuş, şöyle devam etti:

“ Kafkas Arılarımızın yeni iklime alışması için en az 50-100 yıl geçmesi lazım ki adapte olabilsin. Arıların DNA’larının bu iklime uyması gerek. Görünen o ki arılarda yaşanan bu verim düşüklüğü devam edecek. Yani her şeyde olduğu gibi yaşanan küresel ısınmadan dolayı Kafkas Arısının özelliği de değişiyor. Bu durumun düzelmesi yapılacak tek şey doğayı korumamız bununla birlikte insanoğlunun düzelmesi lazım. Şuanda Artvin’de Birliğimize kayıtlı 1500 dolayında arıcımız ve 120 binin üzerinde arı varlığımız var. Arı sayımızda 2025 rakamları henüz tespit edilmedi. Küresel ısınmadan dolayı üreticilerimiz kışlamak için bin rakımın üzerine çıkarması gerekiyor. Yer değiştirmemiz gerekiyor. Sahillerden arıları yükseklere taşımamız lazım. Bu taşınmayı mutlaka yapmamız gerekecek.”

Gerçek Artvin balı sadece Artvin’den alınır

Artvin’de üretilen balın tüm Türkiye ye satıldığını belirterek son zamanlarda piyasalarda sıkça görülen sahte ballara karşı da tüketicileri uyaran Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, “Son zamanlarda Artvin Balı gündeme geldikçe sahte ballar ortaya çıkmaya başladı. Bunlarla da mücadelemiz devam ediyor. Ama tüketicilerimize özellikle belirtmek isteriz ki Artvin balı sadece Artvin’de satılır. Böyle bir ihtiyaçları olduğu zaman Artvin’deki üreticilerimizden taleplerini güvenilir biçimde rahatlıkla karşılayabilirler” diye konuştu.

Yaptığı açıklamada Artvin Valiliğinin büyük destekleri ile Artvin’de arıcılık adına önemli bir adım atıldığını anlatan Durmuş, Arıcılar Birliği ile İl Özel İdaresi arasında yapılan anlaşma sayesinde, arıcılara tahsis edilen alanda bal dolum tesisi, temel petek üretimi, polen ve propolis üretim merkezleri oluşturulacağını söyledi. Söz konusu projenin bölge ve ülke için çok önemli olduğunu ifade eden Durmuş, bu sayede Artvin balının hem üretimine hem de bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Valimizin destekleri ile önemli bir merkeze kavuştuk

Artvin Arıcılar Birliği ile İl Özel İdaresi arasında yapılan anlaşma sayesinde, arıcılara tahsis edilen alanda bal dolum tesisi, temel petek üretimi, polen ve propolis üretim merkezleri kurulacak. Uzun süredir arıcıların ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterdiklerini anlatan Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Arıcılığın Artvin’in en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Bu yatırımın hem arıcılar hem de bölge ekonomisi için büyük bir kazanım olacağını ifade eden Başkan Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Girişimlerimiz, Artvin Valiliği’nin desteğiyle sonuç buldu. Yeni tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte, hem arıcıların üretim kapasitesi artacak hem de bölgenin markalaşma sürecine katkı sağlanacak. Yaklaşık 10- 15 milyonluk bir yatırım. İl Özel İdaresi destekleriyle yapıldı. Tabi bunun içinde DOKAP var DOKA var kuruluşlar var bu tesis Artvin’e bal üretimine ciddi katkı sağlayacak. Böylece arıcıların ürünlerini daha kaliteli ve hijyenik koşullarda işleyip pazara sunmaları sağlanacak. Artvin arıcılığının geleceği için umut verici bir proje. Emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi bu merkezi açılışa hazırlıyoruz İçinde tam teşekküllü bir bal dolum tesisi var. Arıcılarımızın en temel ihtiyacı olan petek üretimi olacak. Arılarımızda hastalık olmaması için hijyen biçimde kendi mumumuzu kendimizin üreteceğiz. Ayrıca arıyı beslemek için yem makinası, şurup tesisi var. Hedefimiz seneye de buraya ekleyeceğimiz atölye ile arıcımız kovan çerçeve ihtiyaçlarını da buradan karşılamalarını sağlamak. “