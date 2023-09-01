Pirinç ithalatında gümrük vergisi yüzde 45’e çıktı

Ali Ekber YILDIRIM



Çeltik ve pirinç ithalatında gümrük vergisi yeniden artırıldı.

Çeltik ve pirinç ithalatında gümrük vergisi 13 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Ağustos 2023’e kadar sıfırlanmıştı.

1 Eylül’de çeltik ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 34, kahverengi pirinçte yüzde 36 ve pirinçte yüzde 45’e çıktı.

Hasat öncesi gümrük vergisinin artması çiftçinin ürününü daha iyi fiyata satması demek.

Ancak, buğday, mısır, ayçiçeğinde olduğu gibi gümrük vergisi sıfır iken stok yapan alıcılar piyasaya girip ürün almadığı için üretici fiyatı düşüyor.

Fiyat düşüşü genellikle tüketiciye yansıtılmıyor.