  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Söke Tariş sezonun ilk pamuğunu aldı
Takip Et

Söke Tariş sezonun ilk pamuğunu aldı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 2024 pamuk alım sezonunun ilk pamuğunu teslim aldı. Atburgazı Mahallesi üreticilerinden Ahmet Muslu, 3 bin 340 kilogramlık, 44 randıman ve 10 nem özelliklerine sahip olan ilk makineli hasat pamuğunu kooperatife teslim etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söke Tariş sezonun ilk pamuğunu aldı
Takip Et

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, “Pamuk alım sezonunun tüm değerli ortaklarımız ve üreticilerimiz için bolluk, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu sezon da her sezonda olduğu gibi üretici ortaklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Ortaklar ve üreticilere çağrı

Ortak ve üreticilerimize çağrımız, ürünlerini geride kalan sezonlarda olduğu gibi yine güven içinde kooperatifimize teslim etmeleridir. Pamuk üreticilerimizin refahı ve pamuk tarımında sürdürülebilirliği doğrultusunda Söke Pamuk Kooperatifi olarak her zaman pamuk üreticisi cefakar ortaklarımızın yanındayız” dedi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Enflasyon muhasebesi KOBİ’leri iflasa kadar götürebilirİZTO Başkanı Mahmut Özgener: Enflasyon muhasebesi KOBİ’leri iflasa kadar götürebilirGündem

 

İzmir Körfezi'nde alarm! Balık avlamak yasaklandı!İzmir Körfezi'nde alarm! Balık avlamak yasaklandı!Gündem

 

Tarım
KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği ön alım fiyatı açıklandı
KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği ön alım fiyatı açıklandı
İlçe, stevia fidesi üretim merkezi haline geldi! Fide talebi 200 bini geçti
İlçe, stevia fidesi üretim merkezi haline geldi! Fide talebi 200 bini geçti
Çiftçilik yapan öğretmenin yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı
Çiftçilik yapan öğretmenin yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı
‘Siyez Buğdayı’nı Bursa Büyükşehir alacak
‘Siyez Buğdayı’nı Bursa Büyükşehir alacak
“Diğer ürünler desteklenseydi sebzeye orantısız yönelim olmazdı”
“Diğer ürünler desteklenseydi sebzeye orantısız yönelim olmazdı”
Tarım sektöründe aracılı dönem başlıyor: “Finansman sorununun çözümüne katkı verecek”
“Finansman sorununun çözümüne katkı verecek”