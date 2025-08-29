Soydan, “ Fındık 300 lirayı görecek”

TMO’nun fiyat olarak ne açıklarsa açıklasın fındığın belirtilenin üzerinde bir rakama ulaşacağını söyleyen Ordu Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan,” TMO hangi fiyatı söylerse söylesin fiyatlar artarak devam edecektir. Şuanda da zaten baktığınızda 200 liranın üzerine çıkan bir serbest piyasayı görüyorsunuz. Yani bu sene farklı bir yıl olacak yani, taban fiyatın biranda üzerlerinde seyreden bir piyasa olacak” diye konuştu.

Bu sene ülkede iklimsel olarak yaşanan olumsuzluklardan dolayı ürünün az olduğunu belirten Soydan, fındık üreticisinin beklentisinin 250-300 lira bandı olduğunu ve kısa bir zamanda da bu fiyatların yakalanacağını söyledi. Bu sene fındık fiyatını üreticinin fiyatları belirleyeceği bir yıl olacağını ve bunun da gelecek yıllar için bir başlangıç olmasını dileyen Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, şöyle konuştu;

“Yani üretici benim fındığım bu ve onu da şu fiyattan aşağı satmıyorum diyecek. Üretici şuanda düşüncesindeki 250-300 lira fiyatları yakalayacaktır. TMO tabi 200 lira bir taban fiyat açıkladı ama üretici kısa zamanda daha yukarı fiyatlara ürününü satacaktır. Bu sene farklı bir yıl. Çünkü zirai dondan dolayı fındık az oldu.”

Bu yıl üretici TMO’yu tercih etmeyecek

Fındık üreticilerine tavsiyelerde de bulunan Başkan Soydan, “Üreticimizin fındığı az veya çok olsa da bizim kendilerine tavsiyemiz ellerindeki fındığı kontrollü biçimde yani tümünü değil de ihtiyacı kadarını pazara indirmeye gayret etsinler. Ben fındığımı şu fiyata satacağım düşüncesiyle pazara insinler ve özellikle emanete fındık bırakmasınlar. Bunun bundan sonra ki yıllarda da böyle olması lazım. Bunu hep söyledik arz ve talebe göre fındık fiyatları değişir. Her zaman hasattan sonra hemen pazara inen fındıklarda düşük fiyatlar gerçekleşir. Çünkü yoğun biçimde pazara fındık iniyor onun için bu süreci kontrollü ele geçirmemiz lazım.” dedi

Bu sene üreticinin TMO’ya ürün vereceğini pek sanmadığını söyleyen Soydan, şunları söyledi:

” Umarız bundan sonraki yıllarda da bu bir örnek olur mücadeleye devam ederiz. Biz devletin açıkladığı fiyatların altında devam eden bir serbest piyasa sürecini yaşadık. Ama bu sene bunun tam tersi olacak. Hatta TMO’ya fındık gideceğini düşünmüyorum hatta bugünden itibaren serbest piyasada yukarı doğru bir rekabette başlayacak. Öte yandan Ordu’da geçen sene 202 bin ton olan rekolte bu sene 64 bin 159 ton olarak açıklandı ama bu rekolte daha aşağılara iner. Türkiye rekoltesi de 400 bin tonun altında gerçekleşebilir. Bu sene fındık için çok büyük bir kayıp yılı diyebiliriz.