“Stratejik” tarım sektörü OVP’de de üvey evlat!

HÜSEYİN GÖKÇE

Tarım sektörünün stratejik önemi özellikle herkesin evine kapandığı pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktı. Tıpkı maske, dezenfektan gibi sağlık ürünlerinde yaşanan milliyetçilik ve korumacılık, tarım ve gıda ürünlerinde de kendisini gösterdi. Birçok ülke tarım ürünleri ihracatına kısıtlama getirirken, bazı ürünlerin ihracatı da toptan yasaklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ise tarımın önemini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı. Dünyanın tahıl deposundan ürün çıkışının bir süreliğine durması, sanayi devi ülkeleri bile tedirgin etti.

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde, dünyanın sayılı tarımsal üretim kapasitesine sahip olan Türkiye, bir yandan tarımsal üretimini artırmaya çalışırken, diğer yandan gıda kaynaklı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

Ancak girdi maliyetleri son 3 yıldır yüzde 100’ün üzerinde artan çiftçiler, her ne kadar enflasyonun kaynağı olarak gıda gösterilse de ürün satışından maliyetin bile altında gelir elde etmekten şikayetçi. Bu durum azımsanmayacak sayıda çiftçinin tarımdan çekilmesine yol açtı. Son örneği ise mısırda yaşandı. Geçen yıl tonu 5 bin 700 lira olan mısırın fiyatı sadece yüzde 5.3’lük artışla 6 bin lira olarak açıklandı. Bu tarz fiyat değişimleri kuşkusuz üreticinin de daha fazla para kazanma olasılığı olan ürünlere yönelmesine yol açıyor. Süt fiyatlarının maliyeti karşılamadığı dönemlerde, süt sığırlarının kesime gönderilmesi de buna bir örnek olarak gösterilebilir.

OVP’da tarım son sırada

Gelelim Türkiye’nin önümüzdeki üç yıllık ekonomideki yol haritasını gösteren OVP’ye ve OVP’de tarıma verilen öneme. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP 70 sayfadan oluşuyor. OVP’de ismi en çok geçen sektör 61 ile sanayi, bunu 56 ile enerji, 38 ile de hizmetler sektörü takip ediyor. Politikacılar dahil toplumun her kesiminin stratejik olarak gördüğü tarım sektörü ise 29 adet ile OVP’de en az bahsedilen sektör olarak dikkat çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın, tarım sektörü ve çiftçilerin üvey evlat muamelesi görmemesi yönünde zaman zaman yaptıkları açıklamalara rağmen, en azından sayısal yönden bakıldığında OVP’de de tarımın üvey evlat muamelesi gördüğünü gösteriyor.