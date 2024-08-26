Tarım sektöründe aracılı dönem başlıyor: “Finansman sorununun çözümüne katkı verecek”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Tıpkı BIST’te olduğu gibi faaliyet gösterecek aracı kurumlar ticaret borsaları bünyesinde kurulmaya başlandı. Kuruluş sürecini ilk tamamlayan ve 30’un üzerinde ticaret borsasının ortak olduğu Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Ali Cem Suca EKONOMİ’ye konuştu.

Tarım sektörünün en büyük sorunlarından birisinin finansman olduğunu belirten Ali Cem Suca, yeni sistemle birlikte finansman sorununun da önemli ölçüde çözüleceğini bildirdi. Amaçlarının sermaye piyasalarından yatırımcıları tarım sektörüne çekmek olduğunu kaydeden Suca, sistemin gıda arz güvenliğine de katkı sağlayacağını aktardı. Elektronik Ürün Senetlerinin( ELÜS) 2019 yılından bu yana lisanslı depoculuk kapsamında işlem gördüğünü belirten Ali Cem Suca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası(TÜRİB) ve aracılı sistem ile birlikte gıda arz güvenliğinin sağlanacağını bildirdi. Aynı zamanda ürünlerin daha sağlıklı depolanıp, stok ve ticaretin kayıt altına alınacağını ifade eden

Suca, bunun gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlayacağını yanı sıra sağlıklı, adil ve şeffaf fiyat oluşumuna yol açacağını aktardı. Suca, aracılık işlemlerinin, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet izni verdiği borsa üyeliğine kabul edilen Ürün Piyasası Aracı Kurumları(ÜPAK) tarafından müşteri adına alım satım işlemlerini TÜRİB’e iletmeleriyle gerçekleşeceğini belirtti.

ÜPAK’ların sistemin son halkası olarak ortaya çıktığını ifade eden Ali Cem Suca, kısa süre içinde geçilecek aracılı sistem kapsamında Anadolu ÜPAK olarak yatırımcı kaydı, emir iletimi gibi görevleri yerine getireceklerini, bu süreçte ticaret borsaları, sermaye piyasası aracı kurumları ve bankaların da kendilerine acentelik hizmeti vereceklerini anlattı.

“Aracı kurumlar arasında rekabet olacak”

Anadolu ÜPAK’ın sermayesinin 15 milyon liradan 35 milyon liraya çıkarıldığını dile getiren Ali Cem Suca, üye borsa sayısının ise 23’e yükseldiği bilgisini verdi. Sistem çalışmaya başlayınca ÜPAK’lar arasında rekabet olacağını ifade eden Suca, “Bu, serbest piyasanın doğal bir sonucudur. Rekabet, piyasanın gelişmesi için faydalıdır. Mevcut mudi/ müşteri dışında, tarım sektörü dışından sermaye piyasaları da çok önemlidir. Nihayetinde, bankacılık sistemi tarımda en başından beri olmakla birlikte, sermaye piyasaları henüz etkin değildir” dedi.

Tarımın en büyük sorununun finansman olduğunu, buna karşılık sermaye piyasalarının da bir finansman yolu olduğunu anlatan Suca, “Dolayısıyla, tarım sektörüne sermaye piyasalarından yatırımcı çekilmesi çok önemlidir. Vadeli İşlemler Piyasasının açılması ile birlikte sermaye piyasalarından gelen yatırımcı sayısı ivmelenerek artacaktır. Bu noktada, Anadolu ÜPAK, sermaye piyasalarında bir sermaye piyasası aracı kurumu ne yapıyorsa, aynısını tarım piyasalarında gerçekleştirecektir” şeklinde konuştu.

Aracılı sistemde hangi ürünler alınıp satılacak?

Aracılı sistemde alınıp satılacak olan ürünler arpa, ayçiçeği tohumu, buğday, çavdar, çektik, fasulye, fındık, kabuklu Antep fıstığı, mercimek, mısır, kuru kayısı, natural nohut, pamuk, soya fasulyesi, tritikale, yulaf ve zeytin olarak belirlendi.

Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Ali Cem Suca’nın verdiği bilgilere göre ürününü lisanslı depoya getiren çiftçilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından, elektronik ürün senedinin tutarının yüzde 75’ine kadar sıfır faizli kredi imkanı da sunulacak. Suca, çiftçilere ayrıca, nakliye, analiz, kira gibi istisnalar sağlandığına da dikkat çekti.