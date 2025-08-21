Tariş’in 120 liralık üzüm alım fiyatına üreticiden tepki var

ALİ EKBER YILDIRIM

Tariş Üzüm Birliği 2025 ürünü çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını açıkladı. Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı devam ederken, Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Tariş ortaklarına SMS mesajı ile 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını kilo başına 120 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Ortaklara gönderilen mesaj şöyle: “Değerli ortaklarımız; Birliğimiz Yönetim kurulu, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını 120 TL/kg olarak belirlemiştir. Hayırlı olsun. Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen.”

Açıklanan fiyatta “numara farkı” kızdırdı

Fiyata ilişkin mesajının üreticilere ulaşması ile birlikte tepkiler de yükselmeye başladı. Üzüm üreticileri, geçen yıl 7 numara üzüm için kilo başına 100 lira fiyat açıklandığını bu yıl ise 9 numara üzüm fiyatı açıklanarak fiyatı artmış gibi gösterildiğini, aslında fiyatın artırılmadığını iddia ediyor.

Tariş Üzüm Birliği, geçen yıl 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını kilo başına 100 lira açıklamıştı. Bu yıl 7 numara için değil, 9 numara çekirdeksiz üzüm için kilo başına 120 lira avans alım fiyatı açıkladı. Böylece geçen yıla göre sanki kiloda 20 lira artış yapılmış gibi algılandı. Oysa, geçen yıl 9 numara üzüm için kilo başına 110 lira avans fiyat açıklanmış daha sonra 5 lira artırılarak 115 lira olarak kesinleştirilmişti.

Maliyet arttı, fiyat artmadı

Üzüm üreticileri, artan maliyete ve enflasyona rağmen geçen yıl ile hemen hemen aynı fiyatın açıklandığını, 7 numara yerine 9 numara üzüm fiyatı açıklanarak fiyat artmış gibi gösterildiğini iddia ediyor. Üreticiler, zirai don ve olumsuz hava şartları nedeniyle üretimde düşüş olacağını belirterek: “Açıklanan bu fiyat üreticiye ciddi zarar verecek” görüşünü dile getirdi.

Üzüm ihracatçıları ise 120 liralık fiyatın 3 dolara denk geldiğini belirterek bu fiyatla ihracat yapmanın zor olduğunu söylüyor. İhracatçılar, rekabet edebilmek ve ihracatın yapılabilmesi için üreticinin desteklerle korunması gerektiğini aksi taktirde pazarların kaybedileceğini dile getiriyor.

Tariş ürünlerinin internet üzerinden pazarlandığı “magaza. tarisuzum.com.tr” de, 2024 ürünü sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün kilosu karton kutuda 296 liraya, selefon ambalajda 249 liraya, teneke kutuda 341 liraya satılıyor.

Çekirdeksiz kuru üzüm, rengine ve büyüklüğüne göre sınıflandırılıyor. Rengine göre 5 farklı sınıfta değerlendiriliyor. Bunlar en koyudan en sarıya doğru sırasıyla: 7, 8, 9, 10 ve 11 numara olarak adlandırılır. Numara arttıkça kalite ve fiyat artıyor. Fiyatı en ucuz üzüm 7 numara, en pahalı olanı 11 numara.