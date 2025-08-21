Kirpi sendromu: riskten kaçarken kaybetmek

Yapay zekâ çağında eylemsizlik; sadece risk değil, sistem hatasıdır. Beklemek, veriyi okumayı değil, güncellemeyi reddetmektir. Güncelleme yapmayan yönetim, içine kapanmıştır ve çökecektir.

Yeni algoritmaların üretim süreçlerine değil, belirsizliklere kilitlendiği bir çağdayız. İnsanlar kadar kurumlar da artık veriye değil, varsayıma göre pozisyon alıyor. Bu da bizi "bekleme döngüsüne” hapsediyor. Piyasalar duraklıyor, yatırımlar askıya alınıyor, veri üretimi bile minimize ediliyor.

Bu bir tür "kod dondurma" hâlidir: Ne yeni satır yazılır, ne eski satırlar optimize edilir. Kurumsal karar alma mekanizmaları, tıpkı yetersiz veriyle çalışan bir yapay zekâ modeli gibi, içe kapanıyor.

Oysa algoritmaların durağanlığı, sistemsel çöküşe davetiye çıkarır. Tipik kirpi sendromu bu…

ALGORİTMİK ANALİZ: EYLEMSİZLİK, KODDAN SİLİNEN CESARET

Belirsizlikten korunmak adına alınan aşırı tedbirler, riskin kaynağını değil, yalnızca zamanlamasını erteler. Beklentiyle yönetilen sistemlerde, veri kaynağı kapanınca karar da kapanır. İşte bu yüzden, yönetsel ataleti, sadece durmak değil; “güncellenmeyen işletim-yönetim sistemi” gibi ele almalıyız.

Ekonomi yönetimleri, beklentiye göre değil; veriye göre pozisyon almak zorundadır. Ancak verinin yerini “algı” alınca, sistem içe kapanıyor. Bu durum tam anlamıyla bir “kirpi sendromu”: Her veri riske dönüşmüşken, içe kapanmak bir tür savunma refleksi gibi görülüyor. Oysa verisiz algoritma çöker.

2 SORU 2 CEVAP / Kirpi sendromuna dair…

Beklenti temelli yönetim neden tehlikelidir?

Çünkü veri yerine his devreye girdiğinde, rasyonellik silinir. Kodun satır arası değil, söylentiye göre çalıştığı bir düzende; performans değil, panik artar. Kısaca bilginin yerini sanal vahiyler almıştır.

Eylemsizlik neden sistematik risk üretir?

Çünkü sürekli ertelenen kararlar, sistemde yığılma yaratır. Talimat verilmeden güncellenmeyen yapay zekâ gibi; kurumlar da eylem almadan sadece var olur, gelişemez, dönüşemez, var kalamaz.

not/ EYLEMSİZLİĞİNİ SORGULAMAZSAN EYLEMİN ELİNDEN GİDER

Kod tekrar etmeye başladığında, geliştirici devreye girer. Strateji de aynıdır: Eylemsizliği sorgulamak; sistemin çökmemesi için zorunludur. Algoritmanın öğrenmesi için harekete, liderliğin dönüşmesi için vizyona ihtiyaç vardır. Pek çok kurum, siyasi parti veya şirket, zihinsel eylemsizliğe kurban gitmiştir.

YZ LÛGATI

Kod dondurma: Kararların ertelenip hiçbir güncellemenin yapılmadığı yönetsel durum.

Kirpi algoritması: Riskten kaçarken tüm eylemi durdurma refleksi.

Algı yönetişimi: Veriye dayalı değil, beklentiye dayalı sistem kontrolü.

Atalet protokolü: Sistem içi tüm aktörlerin, belirsizlik nedeniyle kararsızlığa kilitlenmesi

Talimat seti: Liderin, süreci yönlendiren stratejik kodlaması