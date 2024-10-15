TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Kadın çiftçilerin yüzde 88.2’si BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Kadınların sosyal güvenlik sistemine kayıtlılığı desteklenerek kırsalda tutmanın bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bayraktar, bunlara prim desteği sağlanmasının en büyük reform olacağını aktardı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü sebebiyle yazılı açıklama yapan Şemsi Bayraktar, 755 ziraat odasına kayıtlı katın çiftçi sayısının 933 bin 723 olduğunu, üyelerin yüzde 17.82’sinin kadınlardan oluştuğunu bildirdi.

"Çoğunluk sosyal güvenceden yoksun"

Bunlardan sadece 110 bin 381’inin BAĞ-KUR primini ödeyebildiği için SGK’ya kayıtlı olduğu bilgisini veren Bayraktar, “Tarımda kadınlar işgücünün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun durumdadır. Ziraat Odalarına kayıtlı çalışan kadınların yüzde 88,2’si gelirinin düşük olması sebebiyle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değildir. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi kadınlarımızı kırsalda tutabilmek için bir zorunluluktur” dedi.

Tarım BAĞ-KUR prim desteği en büyük reform

Şemsi Bayraktar, kırsal alanlardan kente göçün en büyük sebebinin sosyal güvenceden yoksunluk ve yeterli gelirin elde edilememesi olduğunu belirterek, “ 25 yıldır çocuk doğmamış kırsal alanlarımız bulunuyor. İnsanlarımız köylerini ve tarımı terk ediyorlar. Tarımda çalışan kadınlarımızın 2024 yılında açıklanan asgari ücret ve aylık prim ödeme gün sayısının 30 olması sebebiyle aylık 6 bin 900 lira, indirimli olarak aylık 5 bin 900 lira olan Tarım BAĞ-KUR primlerini ödeyebilmesi mümkün değildir. Kadın çiftçilerimize Tarım BAĞ-KUR prim desteği sağlanması, kırsalda yapılacak en büyük reformdur.” Dedi.