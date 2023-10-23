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Zonguldak'ta 55 bölgede şap karantinası

Karadeniz Ereğli'de görülen şap hastalığı nedeniyle Zonguldak'ta 2 belde, 7 mahalle ve 46 köyde geçici hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
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İlde, Süleymanbeyler köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 3 kilometre çapta koruma bölgesi ialn etti. Süleymanbeyler, Dedeler, Aydınlar, Güzelyurt ve Pınarcık köylerine karantina başladı.

Koruma bölgesinin dışındaki 7 kilometrelik alanda da gözetim bölgesi oluşturan ekipler, Kandilli ve Ormanlı beldeleri ve Kepez, Belen, Belenyenimahalle, Kocaali, Ömerli, Ören ve Uzunçayır mahalleleri ile Alaplısofular, Asarlı, Bakırlık, Ballıca, Bayat, Çayırlı, Çevlik, Çiğdemli, Dağlıca, Danışmentli, Elmacı, Emirali, Esenköy, Gebeköy, Güneşli, Hacıosmanlar, Hacıuslu, Hasankahyalar, Işıklı, İmranlar, Keşkek, Kızılca, Kızılcapınar, Külah, Ortacı, Osmanlar, Ovaköy, Pembeciler, Ramazanlı, Ruşanlar, Soğanlıyörük, Sücüllü, Şamlar, Tepeören, Terziköy, Üçköy, Yalnızçam, Yaraşlıyörük, Yazıcılar, Yunuslu ve Zindancılar köylerinde karantina uygulaması kapsamında hayvan ve giriş çıkışları geçici süreyle kısıtladı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla şap sönüşü gerçekleşene kadar söz konusu bölgelere küçük ve büyükbaş hayvanlar ile hayvansal ürünlerin naklinin yasaklandığı belirtildi.

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