13 yaşındaki genç oyuncu Tetris'i yenebilen ilk kişi oldu

ABD'li 13 yaşındaki genç oyuncu Willis Gibson, 7'den 70'e insanların çoğunun bildiği kült oyun Tetris'in resmi olarak bitirmeyi başaran ilk oyuncu oldu. Oyun dünyasında Blue Scuti mahlasıyla tanınan Gibson, aslında oyunu sonuna gelerek yenmedi. Genç oyuncu, bazılarının çıkmayı ancak hayal edebileceği seviyelerde oyunun kill screen (ekranın kilitlenmesi) vermesi nedeniyle kazanmış oldu.

Tetris CEO'su tebrik etti

Euronews'te yer alana habere göre, yazılımın kendi sınırlarını zorlamaya denk kabul edilen bu durum, oyun dünyasında bilgisayara karşı bir zafer olarak görülüyor. Tetris CEO'su Maya Rogers olaya dair yaptığı açıklamada, "Blue Scuti'yi, bu efsanevi oyunun kabul edilmiş tüm sınırlarına meydan okuyan başarıyı elde ettiği için tebrik ederiz" dedi. Rogers, Tetris'in bu yıl 40'ıncı yılını kutlayacağını kaydederek Willis'in zaferini "muazzam bir başarı" olarak nitelendirdi.