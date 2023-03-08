2022'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Counterpoint Research, geçen yılın en çok satan akıllı telefonlarını hazırladığı raporda derledi.

Hazırlanan rapora göre, yılın en çok satan 10 telefonundan sekizi iPhone oldu. iPhone 13, küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 5’ini ve iPhone satışlarının ise yüzde 28’ini oluşturdu.

iPhone 13 Pro Max, ikinci sırada yer aldı. Akıllı telefon, küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 2,8’ini oluşturdu. iPhone 14 Pro Max ise satışların yüzde 1,7’sini alarak üçüncü oldu.

Listenin dördüncü sırasında ise Samsung Galaxy A13 bulunuyor.

En çok satan telefonlar

•iPhone 13

•iPhone 13 Pro Max

•iPhone 14 Pro Max

•Galaxy A13

•iPhone 13 Pro

•iPhone 12

•iPhone 13

•iPhone 14 Pro

•iPhone SE 2022

•Galaxy A03