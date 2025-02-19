50 bin TL’den ucuz: Apple’ın uygun fiyatlı iPhone’u resmen tanıtıldı! Karşınıza iPhone 16e

Yüksek fiyatlı iPhone’lara erişemeyen kullanıcıların merakla beklediğ iPhone nihayet tanıtıldı. Aylardır iPhone SE 4 olarak dedikodular dolaşan bu telefon, iPhone 16E ile yeniden markalaştırıldı. Peki iPhone 16e fiyatı ve özellikleri neler?

2022 model iPhone SE’nin yerini alan iPhone 16E, geçen yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 serisine de yeni kardeş olarak geldi. Apple Intelligence ve birçok yeni özelliğe sahip olan cihaz, iPhone 16 modellerine güç veren A18 işlemci ile donatıldı. Son derece güçlü performansa sahip olan 16e, bu sayede iPhone 15 Pro ve sonrasındaki iPhone’ların desteklediği yapay zeka özelliklerini de destekliyor.

IPHONE 16E, UYGUN FİYATIYLA RESMİYET KAZANDI

6,1 inçlik bir OLED ekran ile donatılan yeni iPhone, iPhone 14 sersinin tasarımını ödünç aldı. Ön tarafında çentik içerisinde Face ID teknolojisini barındıran telefon, ne yazık ki yeni nesil Dynamic Island'dan yoksun.

Teknik özellik açısından Apple'ın uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu, 48 Megapiksel çözünürlükte tek bir ana kamera ile geliyor.

Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan 16e, bunun yanında 8 GB RAM ile destekleniyor ve 128GB depolama seçeneği ile satışa çıkacak.

İşlemci ve depolamaya ek olarak Apple, ilk kez yeni nesil 5G C1 modem çipini de bu telefonda kullandı. Gelişmiş bağlantıya ek olarak bu hamle, telefonun düşük fiyatlı olmasındaki en büyük etkenlerden biri.

Apple'ın yapay zekası ve ChatGPT desteğine sahip olan 16e, Apple Intelligence ile diğer rakiplerinin bir adım ötesinde. Zira Apple'ın uygun fiyatlı telefonu için yapay zekaya yer vermesi, satışların artması için en iyi pazarlama stratejilerinden biri olacak.

48 Megapiksel arka ve 12 Megapiksel selfie kamerası ile donatılan iPhone 16e, 4K 60 fps video çekimlerini destekliyor.

Sadece bununla da kalmıyor, aynı zamanda iPhone 16 serisinde bulunan Audio Mix özelliğini de destekliyor.

iPhone 16e'nin bazı özellikleri şöyle:

Pil Ömrü: “6.1 inçlik bir iPhone’da şimdiye kadarki en iyi pil ömrü. iPhone 11’e göre 6 saat, tüm iPhone SE nesillerine göre 12 saat daha uzun kullanım süresi.”

Video Oynatma Süresi: 26 saate kadar video oynatma

Kablosuz Şarj Desteği

Uydu Bağlantısı:

Mesajlar: Uydu üzerinden mesaj gönderme

Acil SOS: Uydu aracılığıyla acil yardım çağrısı

Find My: Uydu ile konum paylaşımı

Kaza Algılama Desteği

IPHONE 16E FİYATLANDIRMA

Fiyat, en merak edilen detaylardan biri. Yurt dışında 128 GB'lık versiyonu 599 dolar olarak açıklanan iPhone 16e, Türkiye'de 47.999 TL fiyattan satışa sunulacak. Bu arada satışlar, 28 Şubat'ta başlayacak. Dileyenler Apple Store üzerinden 21 Şubat'ta ön sipariş de verebilir.

Kaynak: Apple