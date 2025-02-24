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Alibaba’dan yapay zekaya dev yatırım

Alibaba yapay zekaya 380 milyar yuandan fazla yatırım yapacak.

Haber Merkezi
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Alibaba’dan yapay zekaya dev yatırım
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Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısına en az 380 milyar yuan (52,44 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Alibaba, toplam yatırım miktarının şirketin son on yılda yapay zekâ ve bulut bilişim alanında yaptığı harcamaları aştığını söyledi.

Şirket, 2025 yılına Çin'in yapay zekâ yarışında kazanan olarak başladı ve stratejik iş anlaşmalarıyla yatırımcıları kendine çekti.

TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'ın bu yıl için 150 milyar yuanın üzerinde sermaye harcaması ayırmasıyla birlikte, diğer Çinli firmalar da sektöre yatırım yapıyor ve konuya aşina kaynaklara göre bunun büyük bir kısmı yapay zekaya odaklanacak.

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