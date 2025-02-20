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Deepseek Çin devlerinin radarında!

DeepSeek'in dış finansman arayışı Alibaba ve Çin devlet fonlarının ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi
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Deepseek Çin devlerinin radarında!
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The Information’ın görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ilk kez dışarıdan finansman sağlamayı düşünüyor. Şirket'in planı Alibaba ve devlet fonlarından ilgi gördü.

Çinli şirket, ocak ayında Batılı rakipleriyle çok daha düşük maliyetle eşleşebilen ve hatta onlardan daha iyi performans gösterebilen düşük maliyetli yapay zekâ modelleriyle teknoloji sektörünü şaşkına çevirdi ve ABD'nin teknolojiye hâkim olma yarışında sahip olduğu liderlikle ilgili şüpheleri artırdı.

Ancak o zamandan bu yana talepteki artış, küçük girişimde kesintilere neden oldu. Raporda, hızla artan kullanımı idare etmek ve model geliştirmeyi desteklemek için daha fazla yapay zekâ çipine ve sunucusuna duyulan ihtiyacın, dış finansmanı değerlendirme kararını yönlendirdiği belirtildi.

Rapora göre, Çinli yapay zekâ firmasının ve hedge fonunun ana şirketi High-Flyer Capital Management'ın yöneticileri, odak noktasını gelir elde eden ve nihayetinde araştırmadan kâr elde eden bir iş kurmaya kaydırmaktan da bahsediyor.

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