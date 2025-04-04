Apple bir günde 310 milyar dolar eridi

ABD borsalarında yaklaşık son 5 yılın en kötü günü yaşanırken teknoloji devi Apple'ın hisseleri yüzde 9.2 ile günün en dikkat çekici düşüşlerinden birisini yaşadı.

Böylece firmanın piyasa değeri bir günde yaklaşık 310 milyar dolar gerileyerek 3 trilyon 52 milyar dolara düştü. Firmanın Trump tarifelerinden en çok etkilenecek şirketlerden birisinin olduğu düşünülmesi Apple hisselerinde son 5 yılın en sert düşüşünün yaşanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın üretim tesisi bulunan Asya ülkelerinin tamamına ek tarife uygulamaya başladı. Yakın zamana kadar Apple üretim için ağırlıklı olarak Çin'i tercih ediyordu ancak son yıllarda üretimini çeşitlendirmeye karar verdi. Bu sebeple son yıllarda ABD'de Hindistan'da üretilen iPhone'lar, Vietnam'da üretilen Airpods ve Malezya'da üretilen Mac bilgisayar satın almak mümkün hale geldi.

Trump'ın gümrük vergilerini artırmasının Apple'ın maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor.

Yüzde 17-18 zam yapmak zorunda kalabilir

Morgan Stanley analisti Erik Woodring, “Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi pazarlara yöneldi. Ancak bu ülkelere de aynı şekilde karşılıklı gümrük tarifeleri uygulanıyor. Yani kaçış yok” dedi.

Woodring’e göre Apple, bu tarifelerin maliyetini dengelemek için ABD’deki ürün fiyatlarını yüzde 17-18 oranında artırmak zorunda kalabilir. Tabii Apple’ın atacağı adımlar ve Çin’in ABD’ye nasıl misilleme yapacağı netleştiğinde bu hesap değişebilir.

Ürün fiyatlarına zam yapmak zorunda kalması Apple için olumsuz bir gelişme. Bu zamları ayrıca resesyon ve tüketici talebinde düşüş beklentilerinin arttığı bir dönemde yapma ihtimali hisselerinde bugün yaşanan düşüşe neden oldu.

ABD'de teknoloji devleri genel olarak sert düşüşler kaydetti. Çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 7.8, Alphabet (Google) hisseleri yüzde 3.9, Meta hisseleri yüzde 8.9, Amazon hisseleri yüzde 8.9, Microsoft hisseleri is yüzde 2.4 değer kaybı yaşadı.