  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti
Takip Et

Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti

CNBC’ye özel açıklamalarda bulunan Apple CEO’su Tim Cook, iPhone ve diğer ürünlerine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti
Takip Et

1 Kasım, Ekonomim- Apple CEO'su Tim Cook, CNBC'de katıldığı bir programda merak edilenleri cevapladı. Cook ayrıca Apple Intelligence özelliklerinden bahsederken, bu özellikleri getiren iOS 18.1 güncellemesinin hızlıca yüklendiğine de vurgu yaptı. Öyle ki Apple, henüz iOS 18’in benimseme oranlarını resmi olarak açıklamadı.

Tim Cook’un açıklamasına göre iOS 18.1, iOS 17.1’e kıyasla iki kat daha hızlı yüklendi. Yani kullanıcılar, yapay zeka özelliklerini deneyimlemek için yeni güncellemeye akın etti. Zira Tim Cook da bunu özellikle belirtti.

IOS 18.1 ADAPTASYON SÜRECİ 17.1’İ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.1 güncellemesi; iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerine çeşitli Apple Intelligence özelliğini getirdi. Metin düzeltmelerinden yazma araçlarına, yenilenen Siri arayüzü ve yazma yeteneğine, özetler, akıllı yanıtlar ve fotoğraflar için temizleme aracı iOS 18.1 kapsamında kullanıcılara sunuldu.

Teknoloji
Küresel çip ve yarı iletkenlerde rekabet kızışıyor!
Küresel çip ve yarı iletkenlerde rekabet kızışıyor!
OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik: SearchGPT
OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik: SearchGPT
Togg T10X için beklenen güncelleme çıktı: Yerli otomobile 7 yeni özellik geldi
Togg T10X için beklenen güncelleme çıktı: Yerli otomobile 7 yeni özellik geldi
Siemens'ten 10,6 milyar dolarlık adım: Yazılım şirketi satın alıyor
Siemens'ten 10,6 milyar dolarlık adım: Yazılım şirketi satın alıyor
2025 Mercedes-Maybach S-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: Tam 6 model birden!
2025 Mercedes-Maybach S-Serisi, dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı: Tam 6 model birden!
Bu telefon karanlıkta parlıyor! Nothing, hayranlarının yardımıyla tasarladığı yeni telefonunu tanıttı. Sadece 1000 adetle sınırlı
Bu telefon karanlıkta parlıyor! Nothing'den 1000 adetlı sınırlı yeni akıllı telefon