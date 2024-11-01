Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti

1 Kasım, Ekonomim- Apple CEO'su Tim Cook, CNBC'de katıldığı bir programda merak edilenleri cevapladı. Cook ayrıca Apple Intelligence özelliklerinden bahsederken, bu özellikleri getiren iOS 18.1 güncellemesinin hızlıca yüklendiğine de vurgu yaptı. Öyle ki Apple, henüz iOS 18’in benimseme oranlarını resmi olarak açıklamadı.

Tim Cook’un açıklamasına göre iOS 18.1, iOS 17.1’e kıyasla iki kat daha hızlı yüklendi. Yani kullanıcılar, yapay zeka özelliklerini deneyimlemek için yeni güncellemeye akın etti. Zira Tim Cook da bunu özellikle belirtti.

IOS 18.1 ADAPTASYON SÜRECİ 17.1’İ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.1 güncellemesi; iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerine çeşitli Apple Intelligence özelliğini getirdi. Metin düzeltmelerinden yazma araçlarına, yenilenen Siri arayüzü ve yazma yeteneğine, özetler, akıllı yanıtlar ve fotoğraflar için temizleme aracı iOS 18.1 kapsamında kullanıcılara sunuldu.