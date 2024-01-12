Apple CEO’su Tim Cook’un 2023 kazancı açıklandı

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, CEO'luk koltuğunu Steve Jobs’tan devralan Tim Cook'un 2023 yılı kazancı ortaya çıktı. 10 yıldan uzun süredir Apple'ı yöneten isim, geride bıraktığımız yılda 63 milyon 209 bin 845 dolar kazandı.

Günümüzde en büyük kazancını elindeki Apple hisselerinden sağlayan Tim Cook, 2022 yılında 99,4 milyon dolar gelir elde kazanmıştı. Bunun 83 milyon dolarlık bölümü hisse senedi, 16,4 milyonluk bölümü ise ek tazminat ödemelerinden oluşuyordu. Ancak kendi maaşına indirim yapma kararı alan Cook için 2023 yılında işler pek de yolunda gitmedi.

Tim Cook'un 2023 yılı kazancı 63,2 milyon dolar olarak açıklanırken, Apple'ın bu konuda hedeflediği rakamın 49 milyon dolar olduğu aktarıldı. Bu nedenle beklentilerin üzerinde çıkıldı ancak CEO'nun kazancında yüzde 36'lık düşüş yaşandı.

Apple CEO'su Tim Cook'un 2023 kazancı

-Maaş: 3 milyon dolar

-Hisse senedi ödülü: 47 milyon dolar

-İkramiye: 10,7 milyon dolar

-Katkı payları ve sigorta primi: 401.000 + 2,5 milyon dolar

Cook'un 3 milyon dolar maaş, 47 milyon dolar hisse senedi ödülü, 10,7 milyon dolar performansa dayalı ikramiye ödülü, katkı payları ve sigorta primi kapsamında 2,5 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

Ayrıca CEO'nun toplam 3.280.053 adet Apple hissesi bulunuyor. Cook'un bu yılki kazancı ise 50 milyon dolar olarak belirlendi ve bunun yüzde 75'inin şirketin yıllık performansına bağlı olacağı aktarıldı.