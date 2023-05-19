Apple, ChatGPT kullanımını yasakladı

Apple’ın ChatGPT vb. yapay zeka platformlarının çalışanlardan gizli veriler toplamasından endişe duyduğu bir belge ortaya çıktı.

Apple, çalışanlarının ChatGPT dışında Microsoft’un sahibi olduğu GitHub’ın Copilot uygulamasını kullanmasını da yasakladı.

Microsoft tarafından da desteklenen ChatGPT, geliştiricilere yapay zeka modellerini geliştirmeye devam edebilmeleri için veri gönderiyor. Ancak Mart’ta ChatGPT, kullanıcılarının sohbet geçmişini görmelerine artık izin verileceğini açıkladı. Bu olaydan sonra ChatGPT’ye kullanıcıların sohbet geçmişini kapatma ve yapay zeka modelinin eğitimine katkıda bulunmaması için seçenekler eklendi.

Ancak, bu önlemler ChatGPT’yi Apple’ın gözünde güvenli hale getirmişe benzemiyor. Apple mühendislerinin yazdıkları kodların bu platformlar aracılığıyla başka birilerine sızabilme ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Apple’ın yeni yapay zeka projesi 2018’de Google’dan gelen John Giannandrea tarafından yönetiliyor. Ayrıca Apple’ın Siri’ye doğal konuşma yeteneği kazandıracak Bobcat kod adlı yeni bir teknolojiyi test ettiği biliniyor.