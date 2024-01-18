Apple, Epic Games'ten 73 milyon dolarlık 'avukat masrafı' istedi

Teknoloji şirketi Apple ile Epic Games arasında yaşanan anti-tröst davası Apple'ın lehine sonuçlanmıştı. 2020 yılının Ağustos ayında başlayan davaların biri hariç tümünü Apple kazanmıştı.

Apple mahkemeden, yasal harcamalarının Epic Games tarafından ödenmesi talebinde bulundu. Bu miktar da şu anda 73 milyon 404 bin 326 doları bulmuş durumda. Apple bu miktarı bulmak için 82 milyon doları bulan yasal süreç harcamalarını düzenleyerek 81 milyon 560 bin 362 dolar bulduktan sonra belirledi. Bu tutardan yüzde 10 düşüldü çünkü 10 davadan 1'ini Epic Games kazandı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Epic daha önce, App Store'dan indirilen Fortnite'ta uygulama içi alternatif ödeme yöntemleri sunmaya başlamıştı. Apple da firmanın geliştirici sözleşmesini ihlal ettiğini söylemişti. Epic daha önce yaptığı açıklamada, davayı kaybetmesi durumunda Apple'ın zararını ödemeyi kabul etmişti. Cupertinolu dev de buna istinaden faturayı kesmiş gözüküyor.

Mahkeme, 5 Mart 2024'te Apple'ın bu meblağ ile ilgili iddialarını dinledikten sonra karar verecek, ayrıca devam eden süreçten dolayı Apple'a yapılacak ek ödemeler de belirlenecek.