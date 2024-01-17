Hepsiburada Premium ücretlerine zam geldi

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, ücretsiz kargo ve BluTV üyeliği gibi fırsatlar sunan Premium abonelik ücretine zam yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti, 18 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 50 oranında zamlanıyor.

Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL'ye çıkacak. 25 yaş ve altındaki kullanıcılara sunulan Efsane Gençlik aboneliği ise 14,90 TL yerine 19,90 TL olacak.

Diğer tarafta bedava BluTV, ücretsiz kargo, kapıda iade ve mobil montajında %50 indirim gibi avantajların devam edeceği aktarıldı.