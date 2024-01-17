Google’da işten çıkarma dalgası sürüyor

Google'ın son işten çıkarma haberleri ilk olarak Google kıdemli başkan yardımcısı Philipp Schindler’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mesajda ortaya çıktı.

Schindler'in işten çıkarmaların öncelikle büyük işletmelere reklam satan bir ekip olan Large Customer Sales (LCS) birimini etkileyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Google, Pixel, Fitbit ve Nest ürünleri üzerinde çalışanların yanı sıra mühendislik ve Google Asistan ekiplerinde çalışanları da etkileyecek şekilde şirketinin çeşitli bölümlerinde kapsamlı kesintiler yapmıştı.

Şirket, bu yıl kaç çalışanını işten çıkardığına dair henüz bir rakam vermedi.