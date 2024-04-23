Apple ile FIFA arasında milyar dolarlık anlaşma

FIFA, en iyi takımların mücadele edeceği, gelecek yıl Amerika'da oynanacak Dünya Kupası tarzında yeni bir turnuva gerçekleştirmeyi planlıyor. Teknoloji şirkti Apple ise bu yayının haklarını almak istiyor.

The New York Times'a göre Apple ile FIFA arasındaki anlaşmanın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor. İlk turnuva önümüzdeki yaz Amerika’da gerçekleşecek.

Apple’ın yayın hakkı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği söyleniyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, 2026'da ABD’de 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan FIFA, ilk kez dünya çapında tek bir sözleşme üzerine anlaşmış olacak.

Turnuvanın tamamının Apple TV+ abonelerine açık olması bekleniyor.