Apple, iPhone 16 tanıtım tarihini açıkladı

Bu yılki etkinlikte Apple iPhone 16 serisini, yeni Apple Watch modellerini ve AirPods 4'ü tanıtacak, ayrıca iOS 18, macOS Sequoia ve Apple'ın diğer yazılım güncellemeleri için resmi lansman tarihlerini öğreneceğiz. Yeni iPhone'ların dördünde de özelleştirilebilir Eylem Düğmesi ve fotoğraf çekmek için yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kaydırma veya otomatik odaklama için yumuşak basma gibi yerleşik hareketlere sahip yeni bir Yakalama Düğmesi olması bekleniyor. Yakalama Düğmesi cihazların sağ tarafında, güç düğmesinin altında yer alacak.

Yeni iPhone'lara A18 işlemci güç verecek

Gazete Oksijen'in haberine göre Apple ayrıca tüm iPhone modellerine bir A18 işlemciyle güç verecek, böylece iPhone 16 serisinin tamamı iOS 18'de gelecek olan Apple Intelligence özelliklerini destekleyebilecek. Standart iPhone 16 modelleri için başka önemli bir yeni özellik beklenmiyor, ancak Pro serisinde ekran boyutu büyüyecek ve ekran büyüklükleri Pro ve Pro Max için sırasıyla 6,1 ve 6,7 inçten 6,3 ve 6,9 inçe çıkacak.

Apple Watch X için geri sayım

Her iki model de geçen yıl Pro Max'e özel olan 5x Telefoto zoom seçeneğini içerecek. Apple Watch için, standart Series 10'un (ya da Apple Watch X) daha büyük bir ekranla daha ince bir tasarıma sahip olması bekleniyor, ancak değişiklik 'devrimsel' olmayacak.

Apple ayrıca Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra'yı da yenilemeyi planlıyor ve uyku apnesi algılama ve kan basıncı izleme gibi yeni sağlık özellikleri görebiliriz, ancak Apple'ın bunları bu yılki lansmana yetiştirip yetiştiremeyeceği henüz belli değil.

AirPods 4 aktif gürültü engelleme özelliği ile gelecek

AirPods 4'ün iki modeli geliyor: Biri mevcut AirPods 3'ün doğrudan halefi olacak. Diğeri ise AirPods Pro'dan daha uygun fiyatla Aktif Gürültü Engelleme desteğini beraberinde getirecek.