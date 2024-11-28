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Apple Watch kullanıcılarına uyarı: Şarj cihazlarınızı kontrol edin, yangın riski var...

Apple, bazı Apple Watch şarj cihazlarının kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğini belirterek geri çağırdı. Şirket, kullanıcılarını uyararak ilgili model numaralarını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Haber Merkezi
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Apple Watch kullanıcılarına uyarı: Şarj cihazlarınızı kontrol edin, yangın riski var...
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Aksesuar üreticisi Belkin, Apple Store’da da satılan Apple Watch + Power Bank 10K BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı modelinin dünya çapında geri çağrıldığını duyurdu. Sorunlu cihazın model numarası BPD005 olup, cihazın arka kısmında bulunuyor.

Belkin, cihazdaki lityum pilin aşırı ısınma riski taşıdığını ve bu durumun yangına yol açabileceğini belirtti.

Henüz herhangi bir yaralanma bildirilmese de potansiyel tehlike nedeniyle kullanıcıların cihazı kullanmayı bırakmaları istendi.

"Güvenli ve kuru bir yerde tutun"

Belkin, şu uyarıda bulundu:

“BPD005 model cihazınızı güvenli ve kuru bir yerde tutun. Yanıcı maddelerden uzak tutarak herhangi bir güç kaynağından ayırın. Cihazı çöpe veya geri dönüşüme atmayın. Daha fazla talimat için bizimle iletişime geçin.”

Diğer Belkin kablosuz şarj cihazları ve ürünlerinin bu geri çağırmadan etkilenmediği açıklandı.

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