Apple’dan bazı müşterilere 50 milyon dolar tazminat

Apple’ın 2015 ila 2019 yılları arasında sattığı MacBook, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde kullandığı "kelebek" klavye tasarımından rahatsız olan 86 bin ABD'li tüketici, Apple'a dava açmış ve tazminat talep etmişti. Apple, bu davadan kurtulmak için 50 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etmişti.

Apple'ın neredeyse bir yıl önce gündeme getirdiği anlaşma teklifi, Kalifornia'da görülen dava da onaylandı. Böylelikle tüketiciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için Apple'dan tazminat alma hakkı yakaladılar.

Apple'ın Kelebek klavye tasarımı, görünüş açısından oldukça avantajlıydı. Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen MacBook'lar, bu tasarım sayesinde rakiplerinden çok daha ince bir hale gelmişlerdi. Ancak klavyede sağlamlık sorunu vardı.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Kelebek klavyedeki tuşlar, sürekli yapışma eğilimindeydiler. Bu da bir harfin basılı kalmasına yol açıyordu. Sistem öyle narindi ki toz birikintisi bile tuşların basılı kalmasına yol açabiliyordu. Neyse ki Apple, 2019 itibarıyla bu klavye tasarımından kurtuldu. Ancak tüm bunlar, 50 milyon dolarlık tazminata yol açtı.