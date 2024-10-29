Apple'ın hedefi güçlü satış performansı: İki yılın en büyük çeyreklik gelir artışını açıklayabilir

Apple'ın, perşembe günü son iki yılda kaydedilen en büyük çeyreklik gelir artışını açıklaması bekleniyor. Yıllık iPhone lansman döngüsünün sonlarına yaklaşılırken, özellikle Çin'deki iPhone talebi geçen yıllara kıyasla daha güçlü ilerliyor. Bu sonuçlar, yatırımcılara Apple’ın mali dördüncü çeyreğinin sonunda piyasaya sürülen iPhone 16 serisine yönelik ilk talep göstergelerini sunacak.

iPhone 16 serisi ve Apple Intelligence satışları etkileyecek mi?

Ancak asıl odak, Apple Intelligence özelliklerinin lansman hızının, Apple’ın en çok satan ürünü olan iPhone'da beklenen yapay zeka destekli "süper döngüyü" olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusunda yapılacak yönetici açıklamalarında olacak. Apple, yapay zeka alanında rakiplerinden geri kalmış durumda; Android tabanlı akıllı telefon rakipleri Samsung ve Microsoft gibi şirketler, generatif yapay zekadan yararlanan uygulamalarını hızla yayımlıyor.

CNBC-e'de yer alana habere göre Bernstein analisti Toni Sacconaghi, "iPhone 16 döngüsünün gücü, Aralık çeyreği ve 2025 mali yılı için en kritik soru," açıklamasında bulundu. Sacconaghi, yatırımcıların Apple’ın iPhone 16 ve Apple Intelligence hakkında olumlu açıklamalar yapmasını bekleyebileceğini, ancak bunun döngünün nihai başarısını doğrudan yansıtmayabileceğini belirtti.

ABD'de Apple Intelligence sınırlı olarak kullanıma sunuldu

Apple, pazartesi günü ABD’de İngilizce konuşan müşterilerine Apple Intelligence özelliklerini sınırlı olarak kullanıma sundu. Ancak, bu yeni özellikler şimdilik Avrupa ve Çin gibi önemli pazarlarda erişime açılmadı. Apple, Çin'de yeniden güç kazanan Huawei'nin yanı sıra Vivo, Xiaomi ve Honor gibi yerel markaların rekabetiyle karşı karşıya. Bu durum, müşterilerin cihaz alımlarını yılbaşından gelecek yıla erteleyebileceği endişelerine neden olarak yapay zekadan kaynaklanacak potansiyel satış artışını geciktirebilir.

iPhone satışlarında artış bekleniyor

LSEG tarafından derlenen analist tahminlerine göre, Apple'ın eylül çeyreğinde iPhone satışlarında %3,8 artış öngörülüyor. Bu, iki çeyrektir devam eden düşüşün sona ermesine işaret ediyor. LSEG verilerine göre, Apple’ın toplam gelirinin temmuz-eylül döneminde %5,7 artması bekleniyor. Bu dönem, Apple’ın mali dördüncü çeyreğini oluşturuyor. Çin’deki gelirlerde ise %6,6 artış öngörülüyor. Yerel raporlara göre, iPhone 16 Plus gibi bazı modeller, Çin’in çevrimiçi perakende platformu Pinduoduo’da %10 indirimle satışa sunuldu. Bu indirimler ve iPhone 16 serisi sayesinde Apple, eylül ayına kadar geçen üç ayda Çin pazarında en büyük ikinci pazar payını elde etti.

iPad ve hizmet gelirlerinde artış

iPad satışlarının, tabletin daha güçlü versiyonlarının piyasaya sürülmesiyle %10,1 artarak 7,09 milyar dolara ulaşması bekleniyor. App Store gibi hizmetleri içeren Apple’ın hizmet iş kolunda ise %13,3’lük bir büyüme öngörülüyor. Bu büyüme, bir önceki çeyreğe göre biraz yavaşlarken, Apple’ın Avrupa Birliği tarafından teknoloji kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan antitröst soruşturması da bu alanda zorluklar yaratıyor. Ayrıca, iOS'ta Google’ın varsayılan arama motoru olmasına ilişkin Apple ile Alphabet arasındaki anlaşma, ABD’de incelemeye tabi tutuluyor.

Avrupa’daki vergi anlaşmazlığının etkisi

Apple’ın dördüncü çeyrek sonuçları, Avrupa’nın en yüksek mahkemesinin Apple’ın İrlanda’daki vergi uygulamalarına yönelik davada şirket aleyhinde karar vermesinin ardından, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir defaya mahsus gelir vergisi cezasını da içerecek.