Bir devrin sonu: YouTube reklam engelleyicileri blokluyor

Haziran ayında belirli bir kullanıcı kitlesi ile başlayan reklam engelleyici testleri sona erdi ve global çapta kullanıma sunuldu. Tarayıcısında reklam engelleyici kullananlar bundan sonra YouTube videolarına erişemeyecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, YouTube tarayıcıda reklam engelleyici algıladığında kullanıcıya bir bilgilendirme ekranı gösterecek ve reklam engelleyicileri pasif hale getirmesini ya da reklam istemiyorsa YouTube Premium kullanmasını tavsiye edecek.

YouTube büyük bir içerik üretici ekosistemini beslediği için reklam engelleyicileri kesinlikle kurallara aykırı buluyor. Zira reklamsız izlenen videolar nedeniyle içerik üreticilerin gelirleri de azalmış oluyor. Reklam engelleyici politikasının gelirlere nasıl etki edeceği ise merak ediliyor.