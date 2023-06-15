Birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün olacak

Android için yayınlanan 2.23.13.5 numaralı WhatsApp Business beta sürümünde, aynı akıllı telefonda birden fazla WhatsApp hesabına erişilmesine izin veren bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı.

Uygulama, kullanıcıların oturum açmak istedikleri hesabı seçmelerine olanak tanıyan bir menü sunuyor. Çoklu hesap özelliği kullanıcıların kişisel yazışmalarını ve iş görüşmelerini aynı cihaz üzerinden yönetmelerine olanak sağlayacak. Böylelikle paralel uygulamalara başvurmak zorunda kalmadan farklı hesaplar arasında geçiş yapılabilecek.

WABetaInfo, bu özelliğin şu anda yalnızca Whatsapp Business beta sürümünde mevcut olmasına rağmen işletmelere özel bir araç olacağını gösteren hiçbir gösterge olmadığını belirtti.