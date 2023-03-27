ChatGPT kullanıcılarının kart bilgileri çalınmış olabilir

ChatGPT, son günlerde kritik bir veri sızıntısıyla gündeme geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, redis-py adlı açık kaynak kütüphanesinde açığa çıkan bir önbelleğe alma sorunu ortaya çıktı. Bu sorundan dolayı bazı aktif kullanıcılara başka bir kullanıcının kredi kartının son dört hanesi ve son kullanma tarihi ile birlikte adı ve soyadı, e-posta adresi ve ödeme adresi gösterilmiş durumda.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre kredi kartı numaralarının tamamı hiçbir zaman ifşa edilmedi. DonanımHaber’de aktarılan bilgiye göre, bununla birlikte bazı kullanıcılar kartlarından para çekilmeye çalışıldığını belirtiyor. Önbelleğe alma sorununun bu tip hatalara tekrardan yol açmaması için OpenAI gerekli ek güvenlik düzenlemelerin yapıldığını söylüyor. Ayrıca sorundan etkilenen kullanıcıları uyarmak için de iletişime geçilecek.