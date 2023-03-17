ChatGPT'nin yeni sürümü devreye alındı

Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan araştırma grubu OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin GPT-3.5 sürümü geçen yılın kasım ayında tanıtıldı. Farklı konulardaki sorulara verdiği etkili cevaplarla tüm dünyadan kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka robotu, kasımdan bu yana teknoloji dünyasının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Robotun GPT-4 sürümü 14 Mart'ta devreye alındı. Önceki sürümde sadece yazı odaklı çalışan robot, görselleri de yorumlayabilecek şekilde geliştirildi. Bunun yanı sıra yeni sürümde robotun verdiği cevapların doğruluk oranı da arttı.

Kağıt parçasındaki taslağı kodlayarak internet sitesine dönüştürüyor

Robotun yeni sürümü, bir kağıt parçasına yazılmış internet sitesi taslağını kodlayarak internet sitesine dönüştürebiliyor, herhangi bir görsele dair yorumda bulunabiliyor. Bunların yanı sıra, çok detaylı sorulara da cevap verme yeteneği kazanan ChatGPT, istenilen her konuda makale, haber gibi çeşitli metinleri de oluşturabiliyor.

Robotla ilgili dünyanın farklı yerlerinden birçok kullanıcı deneyimlerini sosyal medya sitelerinden paylaşıyor.

İngilizce'nin yanı sıra Türkçe'nin de aralarında bulunduğu birçok dili destekleyen robot, her ülkedeki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Haftalar gerektiren işlemleri saatler içerisinde yapabiliyor

Sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımlarda, ChatGPT'nin verilen çeşitli malzemeler için yemek tarifi önerdiği, tamamlanması haftalar gerektiren kodlama işlemlerini saatler içerisinde yaptığı görülüyor.

Robotun sunduğu özelliklerle zaman ve maliyet açısından çeşitli iş kollarında avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Teknoloji devi Microsoft'un da yatırımcıları arasında bulunduğu yapay zeka robotu, Microsoft'un ofis servislerine ve arama motoru Bing'e de entegre edildi. Robotun son sürümü GPT-4'e aylık 20 dolar ücretle erişim sağlanabiliyor.