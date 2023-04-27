ChatGPT’ye gizlilik modu eklendi

OpenAI, gizlilik konusunda endişelenenler için ChatGPT'yi biraz daha kullanıcı dostu hale getirmek üzere güncelledi.

Chip'te yer alan habere göre, bu güncelleme ile kullanıcılar ChatGPT ayarlarında "Sohbet Geçmişi ve Eğitimi"ni kapatma seçeneğinin yanı sıra verilerini dışa aktarma seçeneğini de görmeye başlayacaklar.

Yeni özellikler, OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati tarafından açıklandı. Murati, ChatGPT'nin gelecekte kullanıcı gizliliğine daha fazla odaklanacağını söyledi.

Nasıl kullanılır?

Ayarı bulmak için ChatGPT'de oturum açın ve sol alttan adınızı seçin, ardından Ayarlar'a basın ve ardından Veri Kontrolleri tarafından Göster'e basın. Daha sonra izleme ve geçmiş ayarlarını kapatabilir ve verilerinizi dışa aktarabilirsiniz.