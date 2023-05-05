.com basit kalacak: Google, yeni alan adlarını kullanıma sundu

Google Registry, insanların web siteleri için satın alabilecekleri sekiz yeni üst seviye alan adı (TLD) yayınladı.

Bu üst düzey alan adları, babalar, teknisyenler, geliştiriciler veya üniversitelerde okuyan insanlar gibi çeşitli kullanıcılara hitap ediyor. Örneğin, Google’ın söylediği üzere, hayatındaki baba figürlerine minnettarlığını sunmak isteyen biri, bir blog başlatmak veya baba şakalarını herkese açık bir platformda yapmak isteyen bir baba tarafından kullanılabilecek .dad uzantılı alan adları dikkat çekiyor.

Chip'te yer alan habere göre Google, yeni üst düzey alan adlarının listesinin ayrıca yasal tavsiye paylaşmak veya bir kurs öğretmek isteyen kullanıcılar için .prof, .phd ve .esq’yi de içerdiğini belirtiyor. Ayrıca, teknoloji topluluğundaki kişiler için .mov, .zip, .foo ve .nexus gibi alan adları da listede yer alıyor. Tabii ki Google, ilk defa sıra dışı TLD’ler yayınlamıyor. Geçtiğimiz yıl tatil dönemi öncesinde de .rsvp alan adı sunulmuştu.

Google, bu yeni TLD’lerin bir kerelik ek bir ücret karşılığında, erken erişim programı kapsamında kullanılabileceğini söylüyor. Şu anda 10.000 doların üzerinde olan bu alan adlarının fiyatlarının, çeşitli kayıt şirketleri aracılığıyla yıllık temel fiyat üzerinden genel kullanıma açılacakları 10 Mayıs’a kadar günlük olarak düşeceği de açıklamada belirtildi.