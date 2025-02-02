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Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu: İtiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in piyasa sürülmesiyle birçok soru işareti doğurduğunu ve özellikle ABD'li teknoloji şirketlerinin yaklaşımlarına dair önemli sorular ortaya çıkardığını belirtti. Acemoğlu, DeepSeek'in Çin modelini sorgulamaya açtığını işaret etti.

Haber Merkezi
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Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu: İtiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık
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Son dönemde yapay zeka konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyayı sarsan Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acemoğlu DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla birçok soru oluştuğuna dikkat çekerken, en önemli sorulardan birinin ABD'li teknoloji şirketlerinin problemlere doğru yaklaşıp yaklaşmadığı konusunda olduğunu belirtti.

Maliyet 5,5 milyon dolara indi

ABD'li şirketlerin yapay zekada devasa veri kaynaklarını kullanarak eğitilmiş bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye dayanan, insanın yaptıkları işleri yapma amaçlı sohbet robotları şeklinde ve yayılmacı odaklı temel modellerini değiştirmeyi düşünmediklerini belirten Acemoğlu, Çinli uygulamanın da diğerleriyle aynı yoldan gittiğini, ancak takviyeli (pekiştirmeli) öğrenmeye ve uzmanların karışımı yöntemleri ile düşünce zinciri yönlendirmesinin bir karışımından oluşan mantığa diğerlerinden çok daha fazla bağlı olduğunu belirtti. Acemoğlu bu durumun maliyeti yaklaşık 5,5 milyon dolara indirdiğini ifade etti.

Çin ile ilgili bakışı değiştirir mi?

Acemoğlu paylaşımında uygulamanın Çin modelini sorgulamaya açtığına da işaret etti. Daha önceki çalışmalarında Çin ile ilgili olarak sömürücü kurumların inovasyonun gecikmesine yol açacağını belirten Acemoğlu, "Ancak itiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Acemoğlu DeepSeek’in yıllardır geliştirilen ABD ve bir kısım Avrupa teknolojilerinden faydalandığına da dikkat çekerken, halihazırda yaşananların Çin modelinin daha açık toplumları aşabileceğini gösteren bir kesin kanıttan uzak olduğunu belirtti.

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