Dünya teknoloji devi TSMC'nin gözü küresel pazarda

Artan jeopolitik gerilimlerin ortasında dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri TSMC, geleceğini güvence altına almak için hayati bir adım olarak şirketin anavatanı Tayvan'ın ötesinde üretimini çeşitlendirmek için harekete geçti.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC), denizaşırı genişleme planları ülke içinde endişelere yol açarken, hissedarlar Salı günü yapılan yıllık toplantıda yönetime meydan okudu.

Teknoloji devinin hissedarları yönetim kurulu başkanı Mark Liu'dan ABD'de iki fabrikaya 40 milyar dolar yatırım yapma, Japonya'da bir fabrika daha inşa etme ve Almanya'da bir fabrika kurma kararının ardındaki mantığı açıklamasını istedi.

Liu, şirketin teknoloji ve üretim liderliğini korumak ve genişletmek için küreselleşmesi gerektiğini söyledi. Arizona'da bir üretim tesisine yatırım yapma yönündeki ilk karar, 2018 yılında müşterilerden gelen, şirketin ABD'de savunma ve hassas altyapıyla ilgili ürünler için kapasite yaratması yönündeki taleplerle tetiklenmişti.

HEDEF KÜRESEL TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNİ KORUMAK

Mark Liu yönetim kurulundaki konuşmasında, "ABD'ye gitmek tamamen olumsuz değil, sadece ek maliyetle ilgili değil, aynı zamanda TSMC için uzun vadeli bir gelişme yönü" dedi. Liu, "Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde küresel teknoloji lideri konumumuzu nasıl koruyabiliriz? Bu, Tayvan'ın yeterli yeteneğe sahip olup olmadığı, Tayvan'ın yeterli araştırma ve geliştirmeye sahip olup olmadığı sorusuyla ilgilidir. Mevcut başarımızın gelecekte de devam edeceğini varsaymamalıyız." diye ekledi.

Liu'nun yorumları, jeopolitiğin TSMC'nin yıllık toplantısında ilk kez ön plana çıkmasına işaret ediyor. Uzmanlar bu durumu ABD ve Çin arasında artan rekabetin sonucu olarak görüyor.

Teknoloji üstünlüğü için verdikleri savaş, Tayvan'ın hakim olduğu küresel teknoloji tedarik zinciri üzerinde taraf tutma baskısı yaratırken, Çin Tayvan'a karşı giderek artan bir askeri gözdağı kampanyasından sorumlu.

TAYVAN YARI İLETKENLERİN ÜRETİM ÜSSÜ

Dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin yüzde 90'ından fazlasının üretildiği Tayvan'a Çin'in saldırması halinde tedarik zincirinde yıkıcı aksaklıklar yaşanmasından korkuluyor. Ancak Taipei, TSMC'nin çip üretimini Tayvan dışına taşıması için ABD ve diğer batılı ülkelerden gelen baskıları geri püskürttü.

TSMC'nin yurtdışında inşa ettiği kapasite, toplam sermaye yatırımının yüzde 10'undan daha azını oluşturuyor.

Liu, hem ABD hem de Almanya'daki hükümetlerin TSMC'yi denizaşırı tesislerini kârlı hale getirmek için ihtiyaç duyduğu sübvansiyonlar ve tedarik zinciriyle destekleyeceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik ifade etti.

Liu, şirketin Dresden'de bir üretim tesisi kurma planlarına ilişkin mevcut müzakerelerde "hisler kötü değil" dedi. Liu, Almanya'nın tedarik zinciri ve işgücünde bazı boşluklar olduğunu, ancak Berlin'in hızlı bir kapasite geliştirme sözü verdiğini de sözlerine ekledi.