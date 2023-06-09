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Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor

Türkiye’deki iPhone fiyatlarında, yılın başından bu yana 4 kez artış yaşandı. Zamlar sonrasında Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unu satan ülke oldu.

Haber Merkezi
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Yılbaşından bu yana Apple ürünlerine yapılan zamlar sonrasında Türkiye’deki iPhone 14, dünyanın en pahalı iPhone’u oldu.

iPhone 14’ün fiyatı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yüzde 37 oranında arttı.

1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 30.99 TL yani 1.650 dolar seviyesindeyken 8 Haziran 2023’te 42.499 TL, yani 1.840 dolar seviyesine ulaştı. 

İkinci sırada ise 1.547 dolar ile Brezilya bulunuyor. Üçüncü en pahalı ülke ise 1.307 dolar ile Macaristan. "iPhone turizmi" olarak öne çıkan Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 2.549 Lari (yaklaşık 22.800 TL) veya 975 dolar.

Türkiye ve dünyada iPhone 14 fiyatları 

Ülke iPhone 14 (128 GB)
Türkiye  1842.28 dolar
Brezilya  1547.82 dolar
Macaristan  1307.14 dolar
Çek Cumhuriyeti 1199.91 dolar
Danimarka 1192.14 dolar
Meksika  1210.60 dolar
Hollanda  1090.44 dolar
Belçika  1090.44 dolar
Almanya  1069.04 dolar
Avusturya  1069.04 dolar
İrlanda  1101.15 dolar
İtalya  1101.15 dolar
Portekiz  1111.85 dolar
Finlandiya  1111.85 dolar
İspanya  1079.74 dolar
Fransa  1090.44 dolar
Lüksemburg  1054.40 dolar
İsviçre  1022.03 dolar
Birleşik Krallık 1056.88 dolar
Hindistan  967.72 dolar
Yeni Zelanda 967.09 dolar
Singapur  963.15 dolar
Norveç  995.55 dolar
Tayland  945.32 dolar
Güney Kore  957.11 dolar
Filipinler  1017.00 dolar
Çin  841.50 dolar
Japonya  855.82 dolar
Tayvan  907.85 dolar
Malezya  911.34 dolar
Hong Kong 879.78 dolar
Avustralya  931.69 dolar
Birleşik Arap Emirlikleri 925.41 dolar
Kanada  822.27 dolar
ABD  799 dolar 

 

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