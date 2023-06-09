Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor

Yılbaşından bu yana Apple ürünlerine yapılan zamlar sonrasında Türkiye’deki iPhone 14, dünyanın en pahalı iPhone’u oldu.

iPhone 14’ün fiyatı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yüzde 37 oranında arttı.

1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 30.99 TL yani 1.650 dolar seviyesindeyken 8 Haziran 2023’te 42.499 TL, yani 1.840 dolar seviyesine ulaştı.

İkinci sırada ise 1.547 dolar ile Brezilya bulunuyor. Üçüncü en pahalı ülke ise 1.307 dolar ile Macaristan. "iPhone turizmi" olarak öne çıkan Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 2.549 Lari (yaklaşık 22.800 TL) veya 975 dolar.

Türkiye ve dünyada iPhone 14 fiyatları