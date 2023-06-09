Google’dan logo değişikliği kararı

Teknoloji şirketi Google, Kitaplar uygulamasının 2023.5.30.0.1 sürümüyle birlikte yeni bir simge kullanacak. Simgenin eski versiyonunda, üçgen arka plandan çıkan açık mavi kapaklı bir kitap bulunuyor.

Daha minimalist tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkmak isteyen şirket, yeni simgesinde kitabı kaldırdı. Eski simgedeki kitabın içinden sarkan yer imi, yeni tasarımda da üçgenin dışına sarkıyormuş gibi görünecek.

Google’ın Play Kitaplar uygulamasında simge ile birlikte tablet görünümdeki bazı tasarım değişikliklerine yer verdi. Tablet tasarımında yer alan alt çubuk, ekranın sol tarafında bir “gezinme çubuğu” ile değiştirildi.

Android 13 QPR beta güncellemelerinin Mart 2023’te sona ereceğini belirten şirket, ardından Android 14 beta sürecinin başlayacağını açıkladı.